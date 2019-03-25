Эрдоган предложил сделать собор Святой Софии мечетью для удобства туристов.

Президент Турции Реджип Тейип Эрдоган намерен изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. Об этом он заявил на открытии фестиваля искусств 24 марта.
Как сообщает The Independent, Эрдоган зачитал в здании строки Корана в честь душ "завоевателей Стамбула", а также обещал, что статус мечети позволит сделать его посещение бесплатным для туристов "всех вероисповеданий". Сейчас вход в музей стоит около 10 долларов.
В Афинах поступок Эрдогана спровоцировал критику. "Настойчивые, граничащие с фанатизмом мусульманские обряды в памятнике всемирного культурного наследия непонятны и являются проявлением неуважения и отсутствия связи с реальностью", — заявил МИД Греции.
Собор был построен в VI веке нашей эры по указу византийского императора Юстиниана I, стал музеем в 1935 году, согласно декрету первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка. Здание входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщала "Правда.Ру", о намерении сделать собор Святой Софии мечетью турецкие власти заявляли и ранее. По мнению руководства Греции, единственный возможный вариант превращения здания в религиозную святыню — это возобновление там православных богослужений.
Источник фото: wikimedia. org
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