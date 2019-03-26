В Польше признали вклад СССР в победу над фашизмом

Польские власти не отрицают вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии. Об этом накануне заявил представитель президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает Польское агентство печати.

"Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году. В этом смысле празднование завершения войны без участия России было бы неполным, однако 1939 год имеет совершенно иной исторический контекст", - отметил Щерский.

Он добавил, что список стран, приглашенных для участия в мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны, носит "временный характер" и не является "комментарием или кратким изложением истории".

Напомним, что Польша не стала приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Как позднее пояснили польские дипломаты, мероприятия будут проходить только с представителями тех стран, с которыми Польша сотрудничает "в целях установления мира на основе соблюдения международного права".

В Министерстве иностранных дел России возмутились отказом Варшавы пригласить российского лидера, поскольку это решение "противоречит бесспорно решающему вкладу в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство иностранных дел Польши выпустило брошюру для своих представительств в ряде европейских стран под названием "Как было на самом деле", в которой подчеркивается ошибочность и недопустимость использования формулировки "польские концлагеря".

На фото: Кшиштоф Щерский

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