Польские активисты попросили Трампа помочь взыскать репарации с России

Польские активисты разместили петицию на имя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с просьбой о помощи в вопросе возвращения военных репараций со стороны России и Германии за ущерб, причиненный Польше этими странами в ходе Второй мировой войны. Петиция размещена на сайте Белого дома. На данный момент ее подписали 6,7 тысяч человек.

В тексте документа отмечается, что "свободные поляки" обращаются к США, как к "победителю во Второй мировой войне и гаранту послевоенных соглашений", чья последовательная политика уже помогла многим странам получить компенсацию за причиненный им ущерб.

Отмечается, что Польша пострадала от войны, а затем была оставлена под многолетней советской оккупацией, но так и не получила "справедливую компенсацию за действия немецких и русских захватчиков".

Выплата репараций со стороны Германии и России, по мнению авторов петиции, позволит Польше превратиться в сильнейшего союзника США в Европе перед "лицом новой угрозы, возникающей в Европе и Азии - новой Империи Зла", заключается в документе.

При достижении отметки в 100 тысяч подписей к 20 марта текущего года, петиция будет направлена на рассмотрение к президенту США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша требует от Германии более 14 тысяч долларов за каждого убитого поляка во Второй мировой войне.

Читайте также: Поляки требуют от Германии репарации за ущерб в годы Второй мировой войны

Польские любители репараций: реваншизм с ноткой сумасшествия