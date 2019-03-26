Трамп принял в Белом доме участника Putin Team Овечкина

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз".
Хоккейный клуб из Вашингтона, столицы США, в прошлом сезоне НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли. Согласно традиции, одержавшие победу в столь престижном соревновании спортсмены удостаиваются посещения резиденции американского президента и личной встречи с главой государства.
Отметим, что за "Вашингтон Кэпиталз" играют сразу три россиянина — нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов. Президент США Дональд Трамп, кстати, продемонстрировал свою осведомленность в спорте — так, глава государства сравнивал Александра Овечкина с легендарными бейсболистами прошлого и отметил рекорд Евгения Кузнецова по голевым передачам в прошлом сезоне.
Александр Овечкин, что примечательно, встречей с президентом Соединенных Штатов Америки остался доволен. Также легендарный российский хоккеист заявил, что хотел бы выиграть Кубок Стэнли еще раз.
Отметим, что Александр Овечкин является создателем, идеологом и лидером общественного движения Putin Team. Оно, согласно изначальному замыслу, создано в поддержку действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. На официальном сайте общественного движения же значится: "Общественное движение Александра Овечкина для тех, кто хочет сделать нашу страну сильнее".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал тогда еще грядущую встречу с Дональдом Трампом. Так, заявил звездный хоккеист, Дональд Трамп — не "Вася Пупкин с челябинского тракторного завода, который зовет тебя разливушки попить", а уважаемый человек.
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