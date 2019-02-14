Звезда НХЛ: "Встреча с Трампом - не разливушки с "Васей Пупкиным"

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею с шайбой Евгений Кузнецов заявил, что хотел бы встретиться с действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Так, заявил нападающий из России, ему было бы очень интересно встретиться с главой США. Спорт вне политики, поделился своим мнением Евгений Кузнецов.
Дональд Трамп, отметил форвард "Вашингтон Кэпиталз", не "Вася Пупкин с челябинского тракторного завода, который зовет тебя разливушки попить", а уважаемый человек. Кузнецов заявил, что, если он работает в Соединенных Штатах Америки, то ему стоит уважать традиции этой страны.
Отметим, что Евгений Кузнецов, как и герой его истории "Вася Пупкин", уроженец Челябинска. За родной "Трактор" он отыграл семь сезонов кряду, после чего уехал в Национальную хоккейную лигу. Контракт Евгения Кузнецова с "Вашингтон Кэпиталз" истекает в 2025 году. За год игры за клуб из столицы Соединенных Штатов Америки игрок получает порядка 8 миллионов долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападающий сборной России по хоккею с шайбой Николай Кулемин получает гражданство Канады. Многим российским хоккейным болельщикам не понравилась фраза, которую он сказал в канадском суде: "Мои дети заслуживают жить в свободной стране".
Фото: официальная страница Дональда Трамп в facebook.com
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