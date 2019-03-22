Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что речь об объединении республики с Россией не идет и никогда не шла. Макей также прокомментировал заявления СМИ о том, что Владимир Путин может стать главой объединенного государства в 2024 году.
Глава МИД Белоруссии пояснил, что тема о объединенном государстве, которое возглавит Владимир Путин поднималась на переговорах представителей России и Белоруссии "вскольз", и то только в рамках упоминаний СМИ.
"Вы могли слышать заявление Александра Лукашенко, который четко и ясно дал понять, что мы не торгуем суверенитетом. Независимость для нас — это высшая награда. Поэтому ни о каком объединении речь не идет и идти не может", — резюмировал Владимир Макей.
Соответствующее заявление Владимир Макей сделал после ряда публикаций в СМИ о шагах, которые может предпринять Кремль, чтобы оставить Владимира Путина у власти.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о предположениях агентства Bloomberg, которое считает, что Владимир Путин может продлить свои полномочия президента в случае объединения России и Белоруссии в объединенное государство.
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