Мустафа Джемилев о якобы признании Путиным "ошибки с Крымом"

Экс-председатель запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа", народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что Владимир Путин считает присоединение Крыма "ошибкой". В эфире украинского телеканала "Прямой" политик рассказал о наличии у него "проверенных источников" в ближайшем окружении российского президента, которые якобы делятся информацией о сомнениях главы государства.

"Мы к Крымом сделали ошибку, но мы этого не будет признавать", — цитирует Джемилев переданную ему фразу Путина.

При этом, депутат убежден, что пока Владимир Путин остается президентом России, уступок Украине по попросу о полуострове ждать не стоит.

"Для Путина уйти из Крыма — это сделать харакири", — полагает Джемилев.

В России в отношении Мустафы Джемилева возбуждено уголовно уголовное дело, его подозревают в участии в террористической деятельности. Как сообщала "Правда.Ру", в начале 2016 года симферопольский суд заочно арестовал украинского депутата. С апреля 2014 года ему запрещен въезд на территорию России. Также с весны 2014 года прекратились всякие публичные контакты Джемилева с представителями российской федеральной власти.

Источник фото: wikimedia.org

Читайте также

На офисе ПАРНАС появились Джемилев с Касьяновым

Руслан Бальбек: лидеры "Меджлиса скатились до уровня экстремистов"

Меджлис хочет крови. И крови татар тоже