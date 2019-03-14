Лексус и Вован рассказали Гуаидо о вкладах Мадуро в Azino 777

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) позвонили венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуаидо, и рассказали ему о вкладах президента Мадуро в Azino 777. 12-минутная запись разговора была опубликована на официальном канале пранкеров в YouTube.

Пранкеры представились президентом Швейцарии Уэли Маурером. Они поздравили Хуана Гуаидо с признанием и призвали его к установлению новых дипломатических отношений между Швейцарией и Венесуэлой.

Лексус и Вован также рассказали Гуиадо, что в швейцарских банках находится множество счетов действующего правительства Венесуэлы. По словам пранкеров, в последнее время наблюдается большое количество переводов в российские компании ThenderFirst и Azino 777. Пранкеры отметили, что вклады Николаса Мадуро в российские компании приносят ему "огромные проценты".

Лексус и Вован пояснили венесуэльскому оппозиционеру, что для заморозки счетов Николаса Мадуро и правительства Венесуэлы, ему необходимо написать письменное заявление. Гуиадо ответил, что немедленно приступит к написанию заявления совместно с адвокатом и дипломатами.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о розыгрышах российских пранкеров. Лексус и Вован позвонили экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и представились подчиненными Петра Порошенко.

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