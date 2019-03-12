Транзит российского газа через Украину в Турцию остановят в 2020 году

Компания "Газпром экспорт" уведомила правительство Болгарии о прекращении транзита газа по Трансбалканскому коридору января 2020 года. Об этом рассказала болгарскому телеканалу bTV министр энергетики страны Темнужка Петкова.

Отказ от использования украинской газотранспортной системы для поставок топлива в Турцию связан со строительством прямого трубопровода "Турецкий поток".

Срок действия существующего контракта о транзите завершается лишь в 2030 году, поэтому власти Болгарии могут обратиться в международный арбитраж с целью взыскания с "Газпрома" транзитных платежей за этот период. Ежегодные потери страны от прекращения перекачки российского газа оцениваются в 110 миллионов долларов.

По словам Петковой, такой сценарий возможен в том случае, если вторая ветка газопровода "Турецкий поток" будет проложена в обход Болгарии.

Темнужка Петкова считает, что Болгария заинтересована в "Турецком потоке" и правовых препятствий для его строительства нет, хотя страна и не получила одобрения на участие в проекте от Еврокомиссии. Также министр напомнила о "горьком опыте" страны, связанном с проектом газопровода "Южный поток". Болгария была заинтересована в этом проекте, но он был сорван Еврокомиссией.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава "Нафтогаза Украины" обвинил в потере страной транзита российского газа немецких и украинских политиков.

Источник фото: gazprom.ru

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