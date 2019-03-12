Глава "Нафтогаза" считает, что Берлин лишает Украину транзита газа

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уверяет, что компания прилагает "максимум усилий" для сохранения транзита российского газа. Однако, он не убежден в успехе этих усилий. Об этом менеджер написал в Facebook.
По мнению Коболева, к потере транзита ведут действия не только Москвы, но и Берлина. Также руководитель компании считает, что сохранению действующей схемы поставок мешают действия части "украинского политикума".
Для сохранения транзита, как считает Коболев, необходим "взвешенный и ответственный" подход к модернизации существующей газотранспортной системы. В качестве примера такого подхода он привел реконструкцию компрессорной станции "Гребенковская" в Полтавской области, где установлены новые двигатели николаевского предприятия "Заря-Машпроект".
Напомним, что действующий контракт между "Газпромом" и "Навтогазом" на транзит российского топлива в Евросоюз заканчивается уже в текущем году. Еврокомиссия предлагает продлить контакт, но правительство России выдвигает для этого ряд условий, относящихся как к экономическим параметрам сделки, так и к политической ситуации на Украине.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению Андрея Коболева, открытие газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" лишит Украину транзита российского газа.
Источник фото: Страничка Андрея Коболева в Facebook.
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