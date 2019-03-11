У дочери Дональда Трампа Иванки оказалось другое имя

Советник и старшая дочь действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Иванка Трамп на самом деле оказалось Иваной.

Об этом, ссылаясь на заявление самой девушки, сообщает американский медийный конгломерат AOL. Так, утверждают журналисты, когда-то давно сама Ивана написала в своем аккаунте в социальной сети Twitter о том, что именно такое имя ей дали родители при рождении.

"Мое настоящее имя Ивана", — написала в своем сообщении советник и старшая дочь президента США. Иванка, пояснила она, это детская версия имени Ивана в Чехии.

Напомним, что Иванка Трамп — дочь Дональда Трампа и фотомодели Иваны Зельничковой, уроженки Чехословакии. Нынешний президент Соединенных Штатов Америки развелся со своей первой женой в 1991 году после 15 лет совместной жизни.

В должность советника главы США Иванка Трамп, отметим, вступила в марте 2017 года, сразу же после того, как ее отец стал президентом Соединенных Штатов Америки. Примечательно, что в качестве советника президента Иванка Трамп работает якобы на безвозмездной основе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп составлял список "змей" в американском правительстве. Об этом общественности рассказал бывший советник главы государства. Так, пишет в своей автобиографической книге экс-советник президента США, Дональд Трамп якобы неоднократно заявлял: "Мы собираемся избавиться от всех змей, даже от тех, кто обитает на самом дне".

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки не читает доклады американской разведки. Так, утверждают американские средства массовой информации, Дональд Трамп им просто-напросто не доверяет.

Фото: flickr.com.

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