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У дочери Дональда Трампа Иванки оказалось другое имя

Мир » Северная Америка » США и Канада

Советник и старшая дочь действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Иванка Трамп на самом деле оказалось Иваной.

У дочери Дональда Трампа Иванки оказалось другое имя. 400326.jpeg

Об этом, ссылаясь на заявление самой девушки, сообщает американский медийный конгломерат AOL. Так, утверждают журналисты, когда-то давно сама Ивана написала в своем аккаунте в социальной сети Twitter о том, что именно такое имя ей дали родители при рождении.

"Мое настоящее имя Ивана", — написала в своем сообщении советник и старшая дочь президента США. Иванка, пояснила она, это детская версия имени Ивана в Чехии.

Напомним, что Иванка Трамп — дочь Дональда Трампа и фотомодели Иваны Зельничковой, уроженки Чехословакии. Нынешний президент Соединенных Штатов Америки развелся со своей первой женой в 1991 году после 15 лет совместной жизни.

В должность советника главы США Иванка Трамп, отметим, вступила в марте 2017 года, сразу же после того, как ее отец стал президентом Соединенных Штатов Америки. Примечательно, что в качестве советника президента Иванка Трамп работает якобы на безвозмездной основе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп составлял список "змей" в американском правительстве. Об этом общественности рассказал бывший советник главы государства. Так, пишет в своей автобиографической книге экс-советник президента США, Дональд Трамп якобы неоднократно заявлял: "Мы собираемся избавиться от всех змей, даже от тех, кто обитает на самом дне".

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки не читает доклады американской разведки. Так, утверждают американские средства массовой информации, Дональд Трамп им просто-напросто не доверяет.

Фото: flickr.com.

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