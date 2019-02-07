NBC: Трамп редко читает доклады ЦРУ - не доверяет

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не читает доклады американской разведки.

Об этом, ссылаясь на собственные источники в правительстве США, сообщает американский телеканал NBC.

Так, сообщают представители средства массовой информации, Дональд Трамп не читает на постоянной основе доклады, что предлагают ему для ознакомления ЦРУ. По словам источников телеканала в американском правительстве, президент страны просто-напросто не доверяет разведке США.

Примечательно, что об этом знают почти все в Белом доме — Дональд Трамп своего недоверия американским спецслужбам не скрывает. Также, сообщает анонимный источник в правительстве Соединенных Штатов Америки, если американский президент верит во что-то, переубедить его практически невозможно.

При этом, отмечают в NBC, американский президент зачастую требует от своих спецслужб неопровержимых доказательств. ЦРУ же, сообщает телеканал, зачастую не может предоставить Дональду Трампу настолько точной информации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у президента Российской Федерации Владимира Путина нет своего собственного смартфона. Глава государства, рассказал общественности его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пользуется Интернетом и телевидением, но современным мобильным телефонам не доверяет.

Фото: официальная страница Дональда Трампа в Facebook.com

Читайте также:

Почему Трамп внезапно отменил встречу с Путиным