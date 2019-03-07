МИД Франции оштрафовали за низкий процент женщин на ведущих постах.

Правительство Франции выписало штраф своему министерству иностранных дел за нарушение закона о гендерном равенстве. Об этом сообщила французская газета Le Monde.
Согласно закону, женщины должны занимать не менее 40% руководящих должностей в министерстве. В 2018 году этот показатель составил 39%, несмотря на предпринятые усилия — годом ранее женщины занимали лишь 29% ведущих постов.
Для достижения требуемой нормы внешнеполитическому ведомству не хватило пяти женщин в руководстве. За каждое из недостающих мест суд постановил обязать министерство заплатить по 90 тысяч евро.
По данным Le Monde, среди послов Франции женщины составляют лишь 26%, а среди консулов — 24%.
Закон вступил в силу в 2012 году. За время его действия самый большой штраф был начислен министерству экономики — по решению суда оно заплатило 1,7 миллионов евро.
Ранее "Правда.Ру" сообщала на проведение реформ, призванных обеспечить гендерное равенство, Швеция выделила Украине 5 миллионов евро. На эти деньги правительство должно за 4 года наладить механизмы предотвращения дискриминации женщин в госструктурах.
Источник фото: wikimedia. org
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