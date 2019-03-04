WSJ: Трамп пошел на сделку с Китаем и отменит санкции

До конца марта Вашингтон и Пекин могут объявить о прекращении торговой войны. Переговоры о готовящейся сделке находятся на завершающей стадии. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Руководство США готово отменить большинство санкций, наложенных на китайские товары в обмен на снижение властями Китая пошлин на американскую продукцию. В настоящее тариф на ввоз иностранных автомобилей в Китай составляет 15%. Кроме того, запрещены совместные предприятия в автомобильной промышленности с участием иностранного капитала.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина назначена на 27 марта. Одним из итогов сделки может стать контракт на закупку Пекином природного газа на 18 млрд долларов у техасской компании Cheniere Energy Inc.

Торговая война между Китаем и США разразилась в прошлом году, когда Дональд Трамп обложил повышенными пошлинами ряд китайских товаров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что The Economist назвал торговые конфликты между странами главной угрозой мировой экономике в 2019 году.

Источник фото: архив "Правды.Ру"

Читайте также

Китай обвинил США в морском вторжении около Спратли

Сорос потребовал от Трампа не идти на уступки Китаю

США думают, как уничтожить великую подземную стену Китая