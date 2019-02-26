The Economist назвал главные риски для мировой экономики в 2019 году.

Британский еженедельник The Economist опубликовал рейтинг угроз мировой экономике, оценив интенсивность каждой из них по 15-балльной шкале. Наивысшую оценку получила угроза торговой войны между США и Китаем. По мнению авторов обзора, даже если власти двух стран договорятся о временных компромиссах, они будут неустойчивы.
Авторы отмечают, что торговые конфликты обостряются и между другими странами, а это может вызвать сокращение международной торговли и инфляцию. Эксперты видят угрозу в повышении рядом государств импортных пошлин и субсидировании местных производителей.
В 12 баллов авторы публикации оценили вероятность рецессии в США. Американские компании начнут сокращать расходы и уменьшать численность сотрудников. Негативный эффект от этого заметно скажется на странах, поставляющих товары на американский рынок.
Также 12 баллов получила вероятность валютных кризисов в развивающихся странах. Спровоцировать их могут отток инвестиций вследствие банковских кризисов в Аргентине и Турции, а также эскалация китайско-американской напряженности.
В 10 баллов эксперты The Economist оценивают возможность обвала экономики Китая. Уже сейчас объем внутренних кредитов в Поднебесной превышает 230% от ВВП. "Даже намек на бедственное положение в банковском секторе может вызвать проблемы, учитывая бум задолженности в предыдущие годы", — отмечает издание. Проблемы Китая потянут за собой снижение мировых цен на сырье. Пострадают и западные производители вследствие падения спроса в китайском ритейле.
Также в десятку главных угроз вошли дефицит поставок нефти, война за обладание островами в Южно-Китайском море, масштабные кибератаки, эскалация конфликта на Корейском полуострове, Brexit и банковский кризис в Италии.
Источник фото: Flickr.com
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