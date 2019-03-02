NASA ускорит работу по созданию ракетных двигателей

NASA — Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки — ускорит работу по созданию собственных ракетных двигателей.
Таким образом США хотят отказаться от российских ракетных двигателей. В текущем году, согласно предоставленной информации, NASA потратит на выполнение данной задачи свыше 200 миллионов долларов.
Кроме того, стало известно о намерении NASA развивать робототехническую составляющую космических программ. На это представителям Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США понадобится 1 миллиард долларов.
Отметим, что общий бюджет NASA на текущий год составляет 22 миллиарда долларов. Почти 4 миллиарда из них выделены на разработку и создание системы космического старта и создание капсулы под названием "Орион". Это, отметим, многоцелевой пилотируемый грузовой космический корабль, предназначенный для многоразового использования.
Первый запуск данной ракеты-носителя Соединенных Штатов Америки запланирован на лето 2020 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп создал Космические силы. Они, отмечается, будут самостоятельным объединением американской армии и будут иметь собственного начальника штаба.
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