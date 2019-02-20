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Трамп создал в США Космические силы "как в кино"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился создать Космические силы. Они будут входить в состав министерства Военно-воздушных сил США.

Трамп создал в США Космические силы "как в кино". 399231.jpeg

Об этом сообщает пресс-служба американского правительства. Примечательно, что Космические силы станут шестым видом Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

Приказ о создании нового вида Вооруженных сил Дональд Трамп уже направил главе Министерства обороны США. Известно, что у Космических войск будет свой начальник штаба, но руководить их деятельностью будет гражданское лицо, находящееся в подчинении министра Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Отметим, что Космические войска, судя по всему, будут иметь статус, аналогичный статусу Корпуса морской пехоты. Так, последний, напомним, является самостоятельным объединением американской армии и имеет собственного начальника штаба, но подчиняется министерству Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

О создании в стране Космических войск, напомним, стало известно еще в июне минувшего года. Тогда говорилось о том, что шестой вид Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки появится в стране к 2020-му году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп предпочел строить стену на государственной границе Соединенных Штатов Америки с Мексикой, а не увеличивать военное присутствие страны в Арктике.

Фото: кадр из компьютерной игры "Halo".

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