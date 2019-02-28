Большинство американцев назвали Россию критической угрозой для США

Более половины американцев уверены в том, что Россия представляет "критическую угрозу" для Соединенных Штатов, об этом говорят данные социологического опроса компании Gallup, сообщает агентство "РБК".

По результатам опроса, проведенного с 1 по 10 февраля текущего года, 52% респондентов посчитали Россию критической угрозой для США. Еще 39% опрошенных назвали Россию важной угрозой, но не критической. По сравнению с прошлым годом число американцев, признающих Москву главным врагом, выросло в 1,5 раза.

Социологи также выяснили политические предпочтения респондентов и установили, что среди тех, кто признает Россию критической угрозой, оказалось больше сторонников Демократической партии (65%), чем Республиканской (46%).

В опросе компании Gallup приняли участие более тысячи жителей США, которых попросили назвать страны, представляющие для США наибольшую угрозу. На первое место американцы поставили Россию (32%), затем Китай (21%) и Северную Корею (14%). В 2018 году главной угрозой граждане США считали КНДР (51%) и лишь 14% американцев тогда назвали Россию.

Напомним, что по результатам опроса издания Military Times, проведенного в октябре 2019 года, 71% американских военных назвали Россию главной потенциальной военной угрозой, что на 18% превысило результаты прошлого года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты Центра контроля и профилактики заболеваний США установили неготовность американцев к внезапной ядерной угрозе. Такой вывод специалисты сделали в результате анализа поведения жителей Гавайев после получения ложных сообщений о ракетной угрозе в январе 2018 года.

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