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Science Alert: американцы прятались от ядерной тревоги в ваннах и ливневках

Мир » Северная Америка » США и Канада

Аналитики Центра контроля и профилактики заболеваний США установили неготовность американцев к внезапной ядерной угрозе. Такой вывод специалисты сделали в результате анализа поведения жителей Гавайев после получения ложных сообщений о ракетной угрозе в январе 2018 года, сообщает издание Science Alert. 

Science Alert: американцы прятались от ядерной тревоги в ваннах и ливневках. 399554.jpeg

Эксперты провели анализ более двух тысяч сообщений в Twitter, опубликованных гавайцами в течение 70 минут после получения сообщений о ядерной угрозе, и установили, что американцы не знают, как вести себя в условиях чрезвычайной ситуации. 

Ложная тревога, пишет издание, привела к массой панике. Родители прятали своих детей в ливневой канализации, некоторые пытались укрыться в ванной. Большинство людей не предприняли никаких мер к своему спасению от предполагаемого ядерного удара. Они пытались связаться со своими родными и близкими, чтобы попрощаться, а также публиковали сообщения в Twitter. 

Аналитики Центра подчеркнули негативную роль социальных сетей и возможности быстрого обмена информацией в распространении паники, ложных слухов и дезинформации населения. По мнению специалистов, американцам необходимо давать максимально четкие инструкции действий при угрозе ракетного удара. 

Напомним, что инцидент произошел в январе прошлого года. Уведомление о ракетной угрозе поступило на мобильные телефоны всех находящихся на Гавайских островах, а также на радио и телевидение. Как выяснилось позже, тревога оказалась ложной. 

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Темы США тревога ядерная угроза
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