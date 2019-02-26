Science Alert: американцы прятались от ядерной тревоги в ваннах и ливневках

Аналитики Центра контроля и профилактики заболеваний США установили неготовность американцев к внезапной ядерной угрозе. Такой вывод специалисты сделали в результате анализа поведения жителей Гавайев после получения ложных сообщений о ракетной угрозе в январе 2018 года, сообщает издание Science Alert.
Эксперты провели анализ более двух тысяч сообщений в Twitter, опубликованных гавайцами в течение 70 минут после получения сообщений о ядерной угрозе, и установили, что американцы не знают, как вести себя в условиях чрезвычайной ситуации.
Ложная тревога, пишет издание, привела к массой панике. Родители прятали своих детей в ливневой канализации, некоторые пытались укрыться в ванной. Большинство людей не предприняли никаких мер к своему спасению от предполагаемого ядерного удара. Они пытались связаться со своими родными и близкими, чтобы попрощаться, а также публиковали сообщения в Twitter.
Аналитики Центра подчеркнули негативную роль социальных сетей и возможности быстрого обмена информацией в распространении паники, ложных слухов и дезинформации населения. По мнению специалистов, американцам необходимо давать максимально четкие инструкции действий при угрозе ракетного удара.
Напомним, что инцидент произошел в январе прошлого года. Уведомление о ракетной угрозе поступило на мобильные телефоны всех находящихся на Гавайских островах, а также на радио и телевидение. Как выяснилось позже, тревога оказалась ложной.
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