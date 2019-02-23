Украинский вице-премьер посчитал отбор на "Евровидение" частью гибридной войны против Киева

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко посчитал, что национальный отбор конкурсантов на "Евровидение-2019" является часть гибридной войны, которая ведется Россией против украинского государства. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По мнению Кириленко в отборе участвуют артисты, которые проводили гастроли на территории государства-агрессора (России) и отказываются признавать территориальную целостность Украины.
Он отметил, что такие артисты не должны допускаться к участию в финале национального отбора и, более того, не должны представлять страну на международном конкурсе.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что финалистками отбора от Украины стали участницы дуэта "Анна-Мария", которые отказались признать Крым "оккупированной" украинской территорией.
Провокационный вопрос: "Крым - это Украина или Россия?" задал сестрам Анне и Марии Опанасюк ведущий крымскотатарского телеканала ATR. На вопрос журналиста сестры ответили, что не будут произносить фраз, которые от них хотят услышать. Также они отказались отвечать, как они относятся к идее создания крымскотатарской национальной автономии.
Известно также, что родители Марии и Анны Опанасюк внесены в базу украинского сайта "Миротворец", запрещенного в России. Мать сестер работает заместителем председателя совмина Крыма, а отец до 2016 года занимал должность судьи по уголовным делам в Верховном суде республики.
На фото: вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко
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