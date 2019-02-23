Порошенко заявил о безуспешных попытках дозвониться Путину

Президент Украины Петр Порошенко в ходе интервью телеканалу "Fox News" рассказал о своих безуспешных попытках связаться с российским лидером Владимиром Путиным сразу после провокации украинских военных в Керченском проливе.

Он отметил, что хотел выяснить причину инцидента, но на его телефонные звонки Владимир Путин так и не ответил. Порошенко объяснил это тем, что российскому президенту было "нечего сказать".

Напомним, что президент России еще в начале декабря 2018 года рассказал о том, что ему действительно поступали звонки от украинского лидера после устроенной Киевом провокации, однако отвечать на них Путин не стал.

Свое решение он объяснил тем, что не желает участвовать в предвыборной кампании Порошенко. "Дело не в том, что я не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - отметил российский президент.

Путин добавил, что президент Украины намерено создает кризисные ситуации и затем взваливает ответственность за них на Россию, чтобы продемонстрировать свое умение успешно решать любые проблемы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал начало расследования по делу о подкупе избирателей предвыборным штабом Петра Порошенко в рамках предстоящих президентских выборов.

Читайте также: Путин перед выбором: силовики или иностранные инвестиции

В Польше нашли "руку Кремля" в ее конфликте с Израилем