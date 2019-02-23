Порошенко заявил о безуспешных попытках дозвониться Путину

Президент Украины Петр Порошенко в ходе интервью телеканалу "Fox News" рассказал о своих безуспешных попытках связаться с российским лидером Владимиром Путиным сразу после провокации украинских военных в Керченском проливе.
Он отметил, что хотел выяснить причину инцидента, но на его телефонные звонки Владимир Путин так и не ответил. Порошенко объяснил это тем, что российскому президенту было "нечего сказать".
Напомним, что президент России еще в начале декабря 2018 года рассказал о том, что ему действительно поступали звонки от украинского лидера после устроенной Киевом провокации, однако отвечать на них Путин не стал.
Свое решение он объяснил тем, что не желает участвовать в предвыборной кампании Порошенко. "Дело не в том, что я не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - отметил российский президент.
Путин добавил, что президент Украины намерено создает кризисные ситуации и затем взваливает ответственность за них на Россию, чтобы продемонстрировать свое умение успешно решать любые проблемы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал начало расследования по делу о подкупе избирателей предвыборным штабом Петра Порошенко в рамках предстоящих президентских выборов.
Читайте также: Путин перед выбором: силовики или иностранные инвестиции
В Польше нашли "руку Кремля" в ее конфликте с Израилем
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дата празднования Дня защитника отечества была выбрана случайно. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в Российском государственном военном архиве.
Владимир Путин обратился с посланием, уже названным народно-ракетным. Мы выделили самые главные темы послания президента.
Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий гражданам получать пенсии за своих умерших родственников
Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Варшаве очень просто понять израильтян.