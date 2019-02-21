Путин перед выбором: силовики или иностранные инвестиции

Владимир Путин показал, что Кремль учитывает общественные настроения, однако этого недостаточно, чтобы сделать их позитивными, прокомментировал для "Правды.Ру" послание президента Федеральному Собранию доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

Перезаключение социального контракта

Президент объяснил, как государство будет разворачиваться в сторону роста доходов населения и в борьбы с бедностью, отметил эксперт. Этот запрос, по его мнению, сформировался после выборов, когда правительство, вопреки ожиданиям народа, реализовало повышение пенсионного возраста и увеличило налоги. "У населения случился стресс, который выразился в масштабном падении рейтинга властей и в неоднозначных выборах, которые прошли в регионах в сентябре", отметил Владимир Слатинов.

По словам политолога, Кремль на это должен был отреагировать "точечными социальными мерами", направленными на компенсацию принятых решения, и он это сделал. "Эти решения касаются многодетных семей и тех, кто готов рожать, а также пенсионеров, бюджетников, которым обещали жестко следить за величиной и ростом их зарплат быстрее инфляции, а также ипотечных заемщиков, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Этот пакет, будет стоить около 100 миллиардов рублей в год, это немного, учитывая наши резервы", — отметил эксперт.

Некоторые полагают, что Путин предпринял попытку "перезаключения социального контракта с населением". Владимир Слатинов считает, что это "вряд ли радикально изменит общественное настроение". "Пока рейтинги президента, возможно, падать не будут, но я не ожидаю, резкого отыгрывания ситуации назад", — отметил он.

Нонсенс: Население страдает при профиците бюджета

Президент так же попытался объяснить населению, почему при огромном профиците бюджета проводится политика "затягивания поясов" у населения и бизнеса, продолжил Владимир Слатинов. "Нам объяснили, что резервы — это, во-первых, геополитический фактор финансовой устойчивости. Второе, что это внутриполитический фактор устойчивости, потому что при необходимости на те или иные социальные программы можно выделить деньги. В-третьих, что эти резервы нам еще и приносят прибыль (70 миллиардов рублей в год, по словам Путина — Ред.)".

Однако эксперт сомневается, что "стратегия дальнейшего использования населения как ресурса для решения различных проблем", будет отменена, иначе бы президент об этом сказал. "Я ожидал, что Путин достаточно четко даст понять, что государство больше не должно выдумывать новых платежей и прочих обременений, которые все чаще и чаще распространяются на население", — сказал он.

По мнению Владимира Слатинова, самая серьезная инициатива, предложенная Путиным — это предложение "обнулить всю нормативную базу надзорной деятельности к 2021 году и создать новую". Если это будет сделано действительно, это для бизнеса для некоммерческих организаций, для нас с вами, было бы "очень-очень недурно", заметил политолог.

Силовики мешают развитию экономики

По словам эксперта, арест Майкла Калви "произвел на Кремль впечатление". Речь Путина "в части приговоров, ареста бизнесменов и их долгого содержания под стражей — что это очень плохо влияет на инвестиционный климат — это последствие ареста американца", хотя "никаких мер предложено не было, кроме платформы, где предприниматели могут пожаловаться на силовое давление, но это вызывает, конечно, улыбку".

"Кремль, с одной стороны, от силовиков зависит, а с другой стороны, Путин начинает понимать, что силовики превращаются в очень серьезную проблему для экономики", — сказал Владимир Слатинов.

О ракетах "всего" 15 минут

Второй год подряд президент "заканчивает свое выступление ракетами". Он выделил на это "всего 15 минут" из более чем часовой речи, отметил эксперт. Выход из ДРСМД американцев страшен России по одной простой причине: если ракеты будут размещены в Польше или в республиках Прибалтики, "то нам каюк", отметил Владимир Слатинов, потому что подлетное время этих ракет будет ничтожным, и мы ничего " по большому счету" предпринять против них не сможем.

По словам политолога, для России сейчас очень важно предотвратить даже "теоретическую идею" размещения американских ракет средней и малой дальности вблизи российских границ. "Отсюда такая грозная риторика, при этом президент предупреждает, что если ракеты все-таки будут размещены вблизи российских границ, то Россия ответит очень жестко", — резюмировал Владимир Слатинов.

Путин предупредил, что "Россия будет вынуждена создавать и развертывать виды оружия, которые могут использоваться не только в отношении тех территорий, с которых исходит прямая угроза для нас, но и в отношении тех территорий, на которых расположены центры принятия решений". Президент попросил американцев рассчитать дальность полета ракеты "Циркон" с морской платформы, условно, в районе 400 километров от побережья США, чтобы понять, что подлетное время в 10-12 минут из Польши до Кремля будет в два раза большим, чем от этой платформы до Белого дома.

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