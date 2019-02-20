Послание президента: возвращение к прошлому

Как и ожидалось, не услышал в послании президента ни одного ответа на свои вопросы, которые обозначил ранее. Вполне возможно, что все они вместе и каждый в отдельности абсолютно неактуальны для общества.

Фото: kremlin.ru

Но послание оказалось более чем интересным с точки зрения постановки верховной властью задач перед законодателями. И я не абсолютно не согласен с Тиной Канделаки о национал-социализме — Тина, думаю, просто хайповала. Но вот некую идеологическую стагнацию и даже возвращение к вполне очевидному прошлому заметил.

И в размышлениях здесь готов сыграть в роли своих идеологических оппонентов. Потому что с этой точки зрения государство все больше возвращается к патернализму, характерному для позднего СССР: льготы для тех, кто рожает, для многодетных. Указание вырвать небольшой процент школ из допотопного состояния. Это все базовые вещи, за счет которых государство обязано обеспечить воспроизводство народа, на налоги от жизнедеятельности которого оно только и может существовать.

Обращение на затягивание следствия по заказным экономическим делам, при которых следователи месяцами не находят времени на общение с подследственными, сосредоточено даже не на справедливости действий, а на выгоде государства по трудоустройству граждан и предотвращения роста безработицы — как скрытой, так и открытой.

Напоминание возможным агрессорам о возможном ответе должно отсылать к гордости за мощь державы, к которой, собственно, закономерно и отсылает. И это прекрасно, без шуток.

Но вспоминаю свой разговор с Егором Гайдаром где-то в 1990-м году после всех его статей в "Правде" типа "Прыжок тигра" (если не ошибаюсь). Я тогда его спросил, а откуда он возьмет социальную базу для тех преобразований, о которых пишет. Еще тогда мне, например, было очевидно: если и идти на экономический прорыв, то необходимы жесткие адресные преференции в социальной политике в отношение молодежи. Снижение налоговой нагрузки на молодых людей, которые хотели бы заниматься бизнесом, поддержка молодых ученых. Гайдар был в плену своих аморфных идей, в результате и вышло, что значительная часть российской экономики была приватизирована чиновниками и их близкими, и по сути поменялась только форма собственности, а эффективность производства снизилась или оно вообще развалилось.

Хотя кто просчитывал, сколько стоит государству освобождение от уплаты налогов на ведение бизнеса для 20-28-летних? Каковы размеры вложений для создания лабораторий для молодых ученых по перспективным направлениям развития технологий? Какие могут быть преференции для компаний молодых бизнесменов и молодых фермеров?…

В сегодняшнем послании президента было много про воспроизводство, и ничего — о тех, на кого через десять-двадцать лет взвалится ноша ответственности за продвижение общества и государства в будущее. Хотя после экспроприации нескольких лет пенсионного возраста у каждого гражданина страны этого можно было бы ожидать. И это раскрытие только одного из моих вопросов, заданных дня два назад…

Возвращение к идеологии патернализма хорошо для стабильного общества, у которого ВВП растет год от года. В любых других условиях оно бесперспективно.

И сегодняшнее послание президента я расцениваю двояко. Как отец многодетной семьи — радуюсь возможным льготам. И как отец же троих детей понимаю, что никакой морковки государство им не показывает для собственного развития деловой активности, а поощряет только к размножению.

Читайте также:

Скоро год майскому указу Путина. Кто заметил перемены?

Россияне не видят перспектив: "Живем как в третьем мире"

2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!

Пересмотр Конституции. Почему молчит Путин?