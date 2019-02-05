Дипломат одной из стран НАТО назвал главную угрозу распада ДРСМД

Распад ДРСМД приведет к увеличению риска случайного ядерного конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на слова неназванного дипломата одной из европейских стран в НАТО.

По словам собеседника агенства, новый виток гонки вооружений не является главным последствием распада Договора. "Реальная угроза - это резкое повышение риска случайного ядерного конфликта", - заметил дипломат.

Он также отметил, что современные крылатые ракеты обладают очень коротким временем подлета и летят на малых высотах, что делает их трудноуловимыми для средств ПВО. Запуск таких ракет может производиться с небольших пусковых платформ, что еще больше затрудняет их обнаружение. В таких условиях, когда подлетное время ядерных ракет измеряется минутами, странам соперницам придется автоматизировать все системы контроля за запусками ракет для своевременного нанесения ответного удара, поскольку люди не успеют среагировать за столь короткое время.

Расширение функций компьютерных систем и, прежде всего, систем автоматического ракетного удара в случае потери связи с командными пунктами, является возможной причиной будущего ядерного конфликта, ведь "любая техника может давать сбой, и сбой в системе принятия решений".

Поэтому выход из ДРСМД выгоден именно США, считает сотрудник дипломатической миссии. Американская сторона получает возможность разместить свои ракеты на территории стран НАТО. Россия, не имея возможности развернуть свои ракеты средней дальности рядом с границами Соединенных Штатов, направит их на европейские страны, разместившие американские ракеты. Это ответная мера российской стороны только усложнит дипломатическое сотрудничество и заставит европейских коллег искать защиты у США.

Ранее "Правда.Ру" писалао желании Польши разместить на территории страны американские ракеты с ядерными боеголовками. Позднее, "Правда.Ру" написала о том, что четыре российских острова Курильской гряды признаны в Японии идеальным местом для размещения ракет США.

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