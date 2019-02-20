Пляски вокруг Baring Vostok - война ястребов и либералов

Неожиданный арест в Москве основателя инвестиционной компании Baring Vostok гражданина США Майкла Калви вызвал большой резонанс в России и в США.



Скандал вокруг Baring Vostok: ФСБ против Кудрина и Титова

Следствие считает, что американец Калви вместе с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" похитил в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Басманный суд столицы арестовал американца Калви на два месяца.

О том, что скандал вокруг Baring Vostok будет громким, свидетельствует такой простой факт: 84-летний дважды Герой СССР, легендарный космонавт Алексей Леонов спешно покинул Россию после ареста Майкла Калви. По данным экспертов, господин Леонов является членом консультативного комитета инвесткомпании Baring Vostok, и поэтому следствие может вызвать космонавта на допрос в качестве свидетеля несмотря на его почтенный возвраст.

Так что от греха подальше Леонов уехал на Запад. По его версии, для того, чтобы подлечиться и поправить свое здоровье.

Между тем западные СМИ, широко комментируя арест известного американского инвестора в России, отмечают, что этот арест еще более усилил противостояние в окружении Владимира Путина между силовиками и либералами. Глава ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, по оценке западных СМИ, являются ястребами и ратуют за сохранение железного занавеса между Россией и США.

Для них арест известного американского инвестора — это четкий сигнал Вашингтону о том, что Россия готова к углублению конфронтации с заокеанской державой. Скорее всего, арест Калви в Москве стал симметричным арестом на задержание в США в июле прошлого года россиянки Марии Бутиной, которая обвиняется в том, что является иностранным агентом на территории США без предварительного уведомления об этом генпрокурора страны. Расследованием дела занимается отдел ФБР в Вашингтоне.

Тем не менее с жесткой позицией силовиков России в окружении Путина категорически не согласны либералы в лице Алексея Кудрина, Бориса Титова и Анатолия Чубайса.

Если Чубайс пока воздержался от комментария, то его двое соратников — Кудрин и Титов — не скрывают своего негативного отношения к аресту американского инвестора. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов считает арест основателя Baring Vostok Майкла Калви "незаконным".

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что статья 108 УК РФ запрещает предварительное заключение под стражу тех, кто подозревается в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности. Так что в отношении Майкла Калви надо было применить такие меры пресечения, как домашний арест или подписка о невыезде.

С позицией Титова согласен глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который оценивает ситуацию с основателем Baring Vostok Майклом Калви как "чрезвычайную для экономики".

"Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет, — пишет Кудрин в своем микроблоге в "Твиттере". — Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики".

По данным британской Financial Times, арест Калви встревожил инвесторов и может вызвать резкое бегство иностранного капитала из России. При этом газета напоминает, что в 2018 году чистый отток капитала частного сектора из России вырос почти в три раза, достигнув уровня 67,5 миллиарда долларов, в то время как в 2017 году бегство капитала из России не превышало уровня в 25 миллиардов долларов.

Остается ответить на вопрос: чью позицию в истории с арестом американского инвестора поддерживает Путин — либерала Кудрина или силовика Патрушева. Пока хозяин Кремля хранит молчание, хотя больше склоняется к позиции жесткой линии в отношении Вашингтона. Тем не менее Кудрина на съедение силовиков он не отдаст.

Несмотря на конфликт Кудрина с главой правительства Медведевым Путин нередко приглашает Кудрина в Кремль на совещания по экономическим вопросам. Так что создается впечатление, что в случае очередной перестановки декораций Кудрин может сменить Медведева на посту главы правительства. Это случится в том случае, если Кудрин, имеющий положительный имидж в глазах Запада, станет нужен для снятия железного занавеса между Москвой и Вашингтоном и Брюсселем.

На фото: Майкл Калви. Источник: dw.com