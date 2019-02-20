Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты

Президент Российской Федерации, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию РФ. Для Путина это уже 15-е послание по счету.

Свою речь глава государства начал с того, что четко обозначил основной вектор послания: «сегодняшнее Послание в первую очередь посвящено внутренним вопросам». Но начал президент снова с концепции «рывка» все страны, о котором он многократно говорил и ранее: «наши задачи требуют больших усилий с нашей стороны. Мы должны двигаться постоянно вперед, набирая темпы. Если кто-то хочет идти по накатанной, то ему лучше уйти сейчас и к снаряду просто не подходить».

Одновременно с этим, Путин снова отметил важность людей, и того, что внутренняя политика государства должна быть направлена на развитие «человеческого капитала». В частности, глава государства отметил: «Людей не обманешь, они остро чувствуют неуважение к себе, их мало интересует бумажная волокита».

И если говорить о конкретике, то Путин снова отметил важность национальных проектов: «Хочу подчеркнуть: проекты развития - не федеральные и не ведомственные, они - национальные. Их должны видеть в каждом субъекте РФ. Сейчас мы можем направить на это колоссальные финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил, мы их сами заработали».

Кстати, забегая вперёд, стоит сказать, что Владимир Путин несколько раз, возвращаясь к теме экономики страны, говорил о том, что у страны есть огромные финансовые возможности, и эти возможности необходимо адекватно использовать в русле социальной политики и все тех же национальных проектов.

При этом, результативность таких программ по словам Путина будет оцениваться именно на основании общественного мнения: «в ближайшее время люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Именно на основании настроений граждан подведем в следующем году первые итоги по нацпроектам».

Ключевая и самая актуальная задача пор мнению президента - это средства граждан. При этом, материальное обеспечение граждан и проблемы этого обеспечения в послании президента неразрывно связаны с демографией и семейными ценностями: «Мы делали и делать будем все для укрепления наших семейных ценностей. Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость снижается. Это связано с объективными причинами - с драматическими событиями XX века и тем, что происходило после развала СССР... Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов. Тогда казалось, что это невозможно, но мы это сделали. Я убежден, что мы снова способны это сделать, чтобы к 2023-2024 году добиться естественного воспроизводства населения».

И это повышение уровня демографии, что важно, не должно быть связано с «риском снижения уровня благосостояния». Путин напомнил о материальной помощи государства и выплате материнских капиталов за рождение второго ребенка, а также предложил, чтобы «с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит почти в полтора раза увеличить число семей, имеющих права на дополнительные выплаты на ребенка».

По поводу выплат семьям с детьми-инвалидами, Владимир путин предложил повысить «выплаты для ухода за детей с инвалидностью с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей». Глава государства, при этом отметил, что «и это немного, но это все же повысит благосостояние семей».

Помимо этого, глава государства предложил снизить налоговую нагрузку на семьи: «доходы российских семей должны расти. Принцип простой: больше детей - меньше налогов. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей».

Следующая мера по материальному обеспечению семей - это снижение процента по ипотеке: «Правительству и ЦБ нужно удерживать линию по снижению ставок по ипотеке сначала до 9 процентов, а потом до 8 процентов и ниже. Для семей, в которой родился второй и последующий ребенок, действует временная льготная ставка по ипотеке. Однако пока этой льготой воспользовались лишь около четырех тысяч семей. Это значит, что что-то людям не подходит. Предлагаю распространить льготу на весь срок действия ипотечного кредита».

Более того, глава государства предложил в силу роста экономики и увеличения материальных ресурсов государства «ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий или последующий ребенок: погасить за счёт государственных средств 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита».

При этом, Путин предложил запустить эту программу даже не в ближайшее время, а «вчера», то есть «задним числом, с 1 января 2019 года». Глава государства, при этом, отметил, что «если сложить это с маткапиталом, получается более 900 тысяч рублей. Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жилье, но и строить собственные дома».

Одновременно с этим, Владимир Путин подчеркнул, что «справедливо должен рассчитываться налог на землю. Сумма налога не должна скакать. Предлагаю установить предел для земельных участков».

К слову, термин «справедливость», по мнению ряда экспертов стал ключевым в этом послании президента к Федеральному Собранию. И не только по отношению к семьям, но и к социально ориентированному бизнесу. В частности, Путин предложил освободить от налогов те строительные компании, которые передают местным властям социальные объекты.

Переходя от темы семей вообще, президент затронул тему девства: «мы уже обеспечили доступность детских садов. Нужно решать проблемы с яслями. До конца 2020 года предоставление всех ключевых услуг должно перейти в проактивный формат». При этом, Путин подчеркнул, что это только первые из предложенных мер и государство не будет останавливаться на достигнутом, формируя всё новые социальные программы для развития адекватной демографии в стране.

Следующей темой послания стала проблема бедности. По словам президента, «В 2000 году за чертой бедности находились около 40 млн человек. Сейчас их около 19 млн, но и это слишком много».

Для уменьшения количества бедных Путин предложил практику введения повсеместного «социального контракта», сославшись на успешный опыт в этом направлении ряда регионов страны: «государство оказывает гражданам помощь по индивидуальным программам поддержки. Человек, который берет у государства ресурсы, берет на себя и обязательства. Социальный контракт дает человеку возможность изменить свою жизнь». Говоря о конкретных цифрах, глава государства обозначил 9 миллионов человек, которые смогут воспользоваться такой поддержкой в ближайшие 5 лет.

При этом, Путин отметил, что «для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы для граждан. Непростая задача, но это можно сделать».

И говоря о социальных гарантиях, Путин начал с проблемы микрокредитных организаций «прошу Банк России и правоохранительные органы навести порядок на рынке микрокредитования и оградить людей от недобросовестных кредиторов. Нельзя ни в коем случае отказывать людям в помощи только из-за неудачных жизненных обстоятельств». Как было написано в ряде телеграмм-каналов после этой фразы президента: «коллекторам приготовиться с вещами на выход».

Коснулся Путин и пенсионной реформы, и её недостатков, снова говоря о справедливости и несправедливости: «в этом году были проиндексированы пенсии. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, ему перестали выплачивать социальную доплату. В результате размеры пенсий практически не увеличились, люди чувствуют себя обманутыми. Необходимо было учесть все нюансы, но сделано этого не было. Возникшую несправедливость надо немедленно устранить».

При этом, в императивном порядке президент указал, что «государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже потом проводить индексацию. Нужно пересчитать и вернуть людям деньги, которые они недополучили с начала года».

Вообще, критика некоторых изъянов российского государства также стала одной из сквозных тем нынешнего послания президента. Так, путин подчеркнул: «все, кто работает в соцсфере, приходит на государственную или муниципальную службу, должны соответствовать самым строгим требованиям. Да, это сложно, но, если пришел - надо понимать людей, сопереживать им. Никогда не проявлять неуважения к гражданам в словах или действиях».

Следующей темой стало здравоохранение, и снова в контексте жизни и удобства простых граждан РФ: «с одной стороны, доступность растет, но уровень многих не устраивает. Больше всего претензий - к первичному уровню, поликлиникам и так далее. Очереди. Число мобильных пунктов растет, но некоторым людям, которые не имеют доступа к ним, от среднестатистических цифр не легче».

И в связи с этим Путин заявил, что «до конца 2020 года медпомощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах России. За 2019 и 2020 годы должны быть построены и модернизированы более 1900 врачебных и фельдшерских пунктов». И сверх того, глава государства предложил создать «мотивирующий механизм» для работников медицинской сферы, чтобы те улучшали условия приёма инвалидов и граждан с детьми.

Вообще, говоря о медицине, Путин высказал ключевую для всего социального блока своего послания мысль: «главное, чтобы люди почувствовали заботу... со стороны государства».

В рамках пополнения медицинских кадров в провинции Путин озвучил следующую мысль: «предлагаю снять возрастной ценз для участников программы "Земский доктор", чтобы люди старше 50 также могли получить единовременную выплату при переезде в сельскую местность. Врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тысяч».

Что кокается федерального и мирового уровня, то путин предложил «начать» с создания двух реабилитационных центров «мирового уровня», а также заявил, что в ближайшие 6 лет на борьбу с онкологией в России будет потрачено около триллиона рублей.

И в очередной раз глава государства отметил, что медицина в стране должна быть «социальной» и ориентироваться на нужды людей: «В ближайшие годы мы должны сформировать ряд направлений на стыке здравоохранения и соцобслуживания. Необходимо настроить систему на потребности конкретной семьи, конкретного человека. Где-то привлечь сиделку, где-то обучить родственников оказанию помощи и так далее. В паллиативной помощи нуждаются до 800 тысяч человек. Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи. Посмотрим, как закон будет работать на практике, при необходимости скорректируем его».

Далее в послании президент затронул тему экологии и актуальную в последние годы проблему сбора мусора: «Люди предъявляют все более высокие требования в вопросах экологической безопасности. Особенно важная тема - тема отходов. "Мусорными" проблемами раньше вообще не занимались. Полигоны превратились в настоящие горы хлама рядом с жилыми кварталами. Как вы помните, эти вопросы поднимались на моей "Прямой линии". Как давали разрешение на создание таких полигонов? Нужно было думать об этом. Никто не думал. Теперь нужно решать этот вопрос. До 2024 года необходимо рекультивировать все проблемные свалки».

При этом, обращаясь к региональным и муниципальным властям, глава государства подчеркнул, «делать вид, что ничего не происходит, недопустимо. Трудные вопросы надо решать». И, кажется, это снова было не только про мусор, а вообще про весь спектр российских внутренних проблем. А для того, чтобы проблема переработки отходов решалась оптимально Путин призвал проконтролировать этот процесс активистов ОНФ.

И от мусора глава государства вернулся к проблемам экологии вообще: «Позитивный эффект от перехода промышленности на строгие природоохранные стандарты должен вывести промышленные города и регионы из ситуации экологического бедствия. Необходимо установить строгую ответственность и зафиксировать все это в законе. Знаю, что влиятельные лоббисты стараются притормозить этот процесс. Но так не может продолжаться бесконечно». При этом путин в очередной раз за послание отметил, что делаться все должно именно для людей: «при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, а интересами всего народа».

Следующей темой, которую обозначил путин стало образование и уровень технического обеспечения школ: «Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12 процентов в 2012 году до более чем 80 процентов. Обращаю внимание, что нужно полностью решить проблему старых школ с ненадлежащими условиями обучения». Глава государства подчеркнул, что «в 2006 году начали подключать школы к интернету, и технологии были совершенно другими. Тогда это было прорывом, но теперь перед нами задача другого уровня. К концу 2021 года нужно обеспечить школы не просто доступом в Сеть, но доступом к высокоскоростному интернету. В некоторых регионах скорость должна вырасти минимум в 400 раз».

Аналогично с «земским врачом», Путин предложил запустить и программу «Земский учитель» в рамках которой «единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переезжают работать в села и малые города».

Вообще теме провинции было уделено очень много внимания. Говоря о культуре, например, президент заявил, что государство выделит «более 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры. И еще более 6 млрд рублей на поддержку центров культурного развития в малых городах».

Также, глава государства обратил внимание чиновников на зарплаты бюджетников и подчеркнул, что «нельзя опускать зарплатную планку в бюджетных организациях. Нужны высокие темпы экономического роста». Говоря об экономике, Путин фактически приказал обеспечить трехпроцентный рост на 2021 год.

При этом, обозначил президент и ресурсы для такого экономического рывка: «У нас мощная финансовая подушка безопасности. Впервые истории наши резервы полностью покрывают внешний государственный и коммерческий долг. Эти деньги работают. Доходы от размещения средств поступают в Федеральный бюджет, они составили 70 млрд рублей». Иными словами, Путин рассказал на что и куда должны пойти деньги от всех недавних «непопулярных законов».

При этом, обозначил президент и стратегические задачи, которые обеспечат рост экономики: «Нужно решить системные проблем экономики. Первое - обеспечить опережающий рост производительности труда. Второе - улучшить деловой климат. Третье - снять инфраструктурные ограничения для развития экономики. Четвертое - подготовить современные кадры».

И далее Путин в очередной раз заговорил о потенциале российской промышленности и экономике. О том, что в нашей стране несмотря ни на что развиваются такие отрасли, как «машиностроение, станкостроение, IT, медицина» и многие другие.

Свел этот блок президент к прямому обращению к правительству: «у нас есть примеры успешных инновационных проектов. Их должно быть больше. Речь идет о таких сферах, как искусственный интеллект, интернет вещей, робототехника, обработка больших данных. Правительству нужно понимать, как поддерживать перспективные стартапы. Парламенту нужно создать соответствующую законодательную базу для новой цифровой экономики».

При этом, глава государства подчеркнул, что «Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность. Законы не должны ограничивать развитие».

И говоря о конкретных практиках и изъянах российской системы, президент отметил проблему «зажимания бизнеса»: «Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавлять от всего, что ограничивает свободу предпринимательства. Пока ситуация не сильно изменилась. Сегодня 40 процентов возбужденных в отношении предпринимателей дел не доходят до суда. На практике на одного предпринимателя, у которого разваливается бизнес, в среднем приходится 130 сотрудников, теряющих в результате работу. При расследовании экономических уголовных дел нужно ограничивать поводы для продления содержания под стражей. Бывает, что человек сидит за решеткой, но его ни разу за несколько месяцев не звали на допрос, так как следователь был в отпуске. Как так? Такого быть не должно, нужно с этим разобраться».

При этом, Путин предложил радикальную юридическую реформу в данной сфере: «С 1 января 2021 года предлагаю прекратить действие всех нормативных актов в сфере контроля и надзора. За оставшиеся два года нужно обновить нормативную базу, оставить то, что соответствует современным требованиям, а остальное сдать в архив».

Далее президент затронул вопросы инфраструктуры, транспортных сообщений, строительство новых аэропортов, и развитие космической отрасли, раздав поручения соответствующим курирующим ведомствам.

И, естественно, говоря о космосе, Путин затронул и тему новейших российских вооружений: «создание гиперзвукового планирующего блока "Авангард" сравнимо по значимости с запуском первого искусственного спутника Земли. Сегодня знания, полученные при разработке оружия нового поколения, необходимо использовать в гражданской сфере».

И говоря о российских технологических порывах, глава государства отметил, что «уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же программу предлагаю запустить и в области исследования искусственного интеллекта. К 2025 году мы должны быть лидерами в этих сферах».

Финальным тематическим блоком послания стала внешняя политика. Путин, в частности, заявил: «Россия была и будет суверенным государством. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые государства могут, Россия - нет. Приоритеты нашей внешней политики открыты: укрепление доверия, борьба с общими угрозами, снятие барьеров для общения. Считаем правильным активно углублять сотрудничество в рамках Союзного государства РФ и РБ, укреплять внешние связи ЕврАзЭС. Наши равноправные взаимовыгодные отношения с Китаем - важный фактор мировой экономики. Большое внимание уделяем развитию партнерства с Индией. Продолжим развивать и укреплять сотрудничество с Японией. Надеемся, что со стороны ЕС будут предприняты шаги по восстановлению нормальных отношений с Россией».

В общем, в плане внешней политики президент придерживается все той же стратегии: равноправное партнёрство и открытый диалог, при взаимном уважении.

Однако, говоря о проблеме выхода США из договора по ракетам малой и средней дальности, путин был категоричен: «скажу прямо и открыто, чтобы всем было заранее ясно: Россия будет вынуждена создать и разместить такие виды вооружений, которые могут достигать не только территорий, с которых в нашу сторону исходит угроза, но и тех, где принимаются соответствующие решения. Мы реализуем это, как только угрозы станут реальными».

И в очередной раз глава государства напомнил: «Американские коллеги уже пытались получить глобальное военное превосходство при помощи ПРО. Нужно оставить эти иллюзии, мы всегда найдем эффективный ответ. Проводятся испытания комплексов "Сармат" и "Пересвет", комплексы "Кинжал" уже заступили на боевое дежурство. "Пересветы" также скоро заступят на боевое дежурство. Важное замечание: уже весной этого года будет спущена на воду первая АПЛ-носитель комплекса "Посейдон"».

При этом, Путин отдельно отметил ракету «Циркон», способную поражать морские и наземные цели на скорости до 9 махов. По словам президента, «Для защиты национальных интересов РФ на 2-3 года раньше установленных сроков ВМФ РФ, в частности, будет передано 7 новых подводных лодок - и не только».

Завершая послание, президент еще раз подчеркнул: «перед нами стоят масштабные задачи. Мы идем к их решению постепенно и последовательно. Нам нужно дать достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на ценностях наших народов. Добиться этого можно только сплоченностью. Такой солидарный настрой основан только на выборе самих людей. Когда стремление быть полезным ценится и поддерживается, когда есть справедливость и условия для развития, успеха мы обязательно добьемся».

Стоит отметить, однако, что ряд тем, таких как смягчение бюрократической нагрузки, развитие бизнеса и экономики в целом, механизмов социальной защиты граждан поднимается президентом далеко не первый раз. Однако, события последнего времени говорят о том, что ряд тенденций в государстве направлен в противоположную от пожеланий и прямых директив президента сторону.

Впрочем, в нынешнем послании глава государства говоря о мерах развития проблемных отраслей называл и конкретные меры, и конкретные суммы. Так что надежда на то, что процессы пойдут в заданном направлении, всё же есть.