В Польше нашли "руку Кремля" в ее конфликте с Израилем

Бывший глава министерства обороны Польши Антони Мачеревич утверждает, что россияне стоят за кризисом в польско-израильских отношениях. Об этом сообщают Wiadomosci.
Бывший министр национальной обороны Антони Мачеревич заявил, что Россия является страной, "наиболее заинтересовнной в распаде польско-американского альянса". Кремль пытается достичь его разрушения путем провокаций.
Бывший глава минобороны подчеркивает, что значительную часть населения Израиля составляют люди, приехавшие из России в последние годы. Таким образом, по словам Мачеревича, "их отношение к Польше часто неблагоприятное", что, согласно демонстрируемой политике, должно быть связано с "антипольской пропагандой, характерной для Советского Союза, а теперь и России".
Напомним, израильские политики высказались о том, что "антисемитизм поляки впитывают с молоком матери". Это вызвало дипломатический скандал и отмену саммита Вышеградской группы в Израиле.
Мачеревич, однако убежден, что предполагаемые действия России не повредят отношениям с США и Израилем. "Попытка опророчить Польшу не имеет ничего общего с еврейскими, израильскими, польскими или американскими национальными интересами. У нее есть только одно объяснение — это может привести к подрыву сил, которые пытаются противостоять российской агрессии, пытаются ее остановить. Эти силы, осознавая угрозы со стороны Восточного блока, хотят стабилизировать мир и предотвратить дальнейшее нарастание напряженности", — подчеркнул он.
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