Израиль показал уничтожение российских вертолетов в рекламе систем ПВО.

Израильская государственная компания Israel Aerospace Industries, производящая авиационную и космическую технику, представила видеоролик, где ее ракеты уничтожают российские военные вертолеты. Видео рекламирует комплекс противоракетной обороны MRSAM, разработанный совместно Израилем и Индией.
Ролик был показан на большом экране стенда компании по время международной выставки Aero India — 2019, открывшейся в Бангалоре 20 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.
На представленных кадрах израильские ракеты поражают российские вертолеты Ка-50 "Черная акула", выпуск которых был прекращен 10 лет назад.
В авиасалоне участвовали и российские представители, в том числе — холдинг "Вертолеты России". На открытии выставки министр обороны Индии Нарендра Моди пообщался с министром промышленности России Денисом Мантуровым.
Напомним, что корпорация Israel Aerospace Industries поставляет вооружение в Азербайджан, Грузию и другие страны бывшего СССР.
Источник фото: wikimedia. org
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