Израиль показал уничтожение российских вертолетов в рекламе систем ПВО

Израильская государственная компания Israel Aerospace Industries, производящая авиационную и космическую технику, представила видеоролик, где ее ракеты уничтожают российские военные вертолеты. Видео рекламирует комплекс противоракетной обороны MRSAM, разработанный совместно Израилем и Индией.

Ролик был показан на большом экране стенда компании по время международной выставки Aero India — 2019, открывшейся в Бангалоре 20 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

На представленных кадрах израильские ракеты поражают российские вертолеты Ка-50 "Черная акула", выпуск которых был прекращен 10 лет назад.

В авиасалоне участвовали и российские представители, в том числе — холдинг "Вертолеты России". ﻿На открытии выставки министр обороны Индии Нарендра Моди пообщался с минис﻿тром промышленности России Денисом Мантуровым.

Напомним, что корпорация Israel Aerospace Industries поставляет вооружение в Азербайджан, Грузию и другие страны бывшего СССР.

Источник фото: wikimedia. org

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