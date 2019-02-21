Военные Украины не разделяют мнение Порошенко о войне с Россией

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией.

Таким мнением глава государства поделился во время выступления в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Так, подчеркнул Петр Порошенко, причиной конфликта может стать российская вооруженная группировка на государственной границе двух стран. Президент Украины выразил мнение, что группировка эта не несет функции обороны границ Российской Федерации, а предназначена якобы лишь для военного удара.

Петр Порошенко подчеркнул, что в связи с этим полномасштабная война Украины с Россией уже не выглядит нереальным сценарием развития событий. По оценкам президента Украины, численность российской вооруженной группировки на границе двух государств равняется 87 тысячам бойцов.

Также действующий президент Украины заявил, что представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе якобы неоднократно фиксировали конвои с военной техникой, следующие из России в Донбасс.

Отметим, что украинские военные вопреки мнению президента страны считают вероятность полномасштабной войны Украины с Россией низкой. Так, например, ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что до украинских президентских выборов ничего подобного не произойдет. В Москве, уверен он, якобы рассчитывают, что "Украина может резко изменить вектор своего развития с проевропейского на пророссийский" и поэтому "не посмеют" напасть.

Примечательно, что подавляющее большинство военных экспертов уверены в поражении Украины в войне с Россией. Специалисты считают, что война продлится несколько недель или даже дней. Незалежная, указывают они, потерпит поражение по целому ряду причин. Во-первых, указывают эксперты, просто из-за того, что Вооруженные силы Российской Федерации сильнее и мощнее украинской армии. Во-вторых, делятся военные эксперты, в Вооруженных силах Украины полным-полно внутренних проблем — от повальной коррупции в рядах офицерского состава до аморфности и усталости рядовых солдат.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в акваторию Черного моря вошел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "Дональд Кук". В Министерстве иностранных дел Украины, что примечательно, прибытию американского военного судна рады. Россия, отметим, объявила, что будет тщательно следить за действиями "Дональда Кука" в Черном море.

Но, несмотря на это, правительство Российской Федерации всячески отрицает предвоенное состояние между Россией и Соединенными Штатами Америки. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что тревожные моменты в отношениях Москвы и Вашингтона существуют, но, однако, назвать существующее положение дел предвоенным состоянием было бы неправильно.

Фото: Pravda.Ru.

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