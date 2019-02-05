Россия отказалась соперничать с Китаем в Центральной Азии

5 февраля Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Российско-таджикский славянский университет в Душанбе. Выступая перед студентами, Лавров подчеркнул, что Российская Федерация поддерживает политику Китая в Центральной Азии, и не собирается конкурировать с ним в этом регионе.

"Для нас Китай остается ключевым стратегическим партнером, а не конкурентом. У наших государств есть планы, общие планы, которые никак не противоречат государственным интересам", — отметил министр.

Сергей Лавров также рассказал о событиях, которые способствовали укреплению сотрудничества России и Китая в Центральной Азии. По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин ранее предлагал создать "большой евразийский проект", куда бы вошли все блоки Центральной Азии.

На инициативу российского лидера откликнулся Китай, и призвал страны Центральной Азии придерживаться принципа "один пояс — один путь". За последние несколько лет, была существенно модернизирована транспортная инфраструктура, которая позволила наладить сотрудничество и поставку китайских товаров.

Сергей Лавров напомним, что в советское время у России и Китая был "единый народнохозяйственный комплекс", поэтому страны должны восстанавливать утраченный потенциал.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала об активности ракетных войск Китая. По мнению военных экспертов, ракетные войска КНР готовятся к ядерной войне.

Фото: официальный интернет-портал Правительство России

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