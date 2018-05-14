Чернобыльские собаки отправятся в США, где им найдут новых хозяев, сообщило государственное агентство Украины по управлению Чернобыльской зоной отчуждения.
Таким образом, их зоны вывезут 200 бездомных щенков. Животных отправят в США, где им найдут хозяев.
Представители агентства отмечают, что собаки пройдут дозиметрический контроль. Перед отправлением в США щенки будут 45 дней жить в специальном приюте в городе Славутич.
Ранее из Чернобыля уже вывезли первых 12 щенков. Им найдут новых хозяев в США уже в июне. Сегодня, по данным The Guardian, в зоне отчуждения находятся не менее 300 бродячих собак.
"Правда.Ру" спросила у председателя Общероссийского союза общественных объединений "Союз Чернобыль" Вячеслава Гришина о том, что произошло с людьми, которые участвовали в ликвидации последствий аварии.
"Я дважды принимал участие в ликвидации последствий катастрофы, но не был одним из первых. Вся ликвидация заняла 4,5 года, и эти годы называли периодом войны. Люди, которые отправлялись второй и третий раз в Чернобыль, так и говорили - "на войну". И это при том, что в то же время был конфликт в Афганистане, были землетрясения в Армении", - рассказал Правде.Ру Вячеслав Гришин.
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