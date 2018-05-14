Вооруженное подразделение по созданию мемов в соцсетях

Американские военные сейчас открыто эксплуатируют в целях пропаганды изображения и мемы войны.

Фото: orionsarm.com

Сообщается, что в 2011 году профессор университета с опытом работы в робототехнике представил идею, которая казалась радикальной в то время.

После ряда исследований при поддержке DARPA - того же оборонного агентства, которое помогло породить интернет - доктор Роберт Финкельштейн предложил создать совершенно новое подразделение американских военных.

Так был создан Центр управления Meme. Напомним, определение "мем" часто относится к забавной картине, которая становится вирусной в социальных сетях. В более широком смысле, однако, мем - это любая идея, которая распространяется независимо от того, является ли эта идея истинной или ложной.

В основном, Центр управления мемами будет заниматься ими в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Финкельштейн уже тогда увидел будущее, в котором оружие и бомбы заменены слухами, цифровыми фальшивками и социальной инженерией.

По сути, президентские выборы 2016 года в США были сформированы волатильным сочетанием поддельных новостей, иностранного вмешательства, подделанных изображений, массовых утечек электронной почты и даже мультяшного мема (Pepe The Frog), не говоря уже о консервативном новостном сайте под названием Infowars.

Потому уже не кажется глупым говорить, что будущее войны не на поле боя, а на наших экранах и в наших умах. Военные и спецслужбы по всему миру уже ведут секретные информационные войны в киберпространстве. И мемы уже глубоко влияют на общественное восприятие истины, власти и легитимности.