В 32 штатах Америки разрешен секс между полицейским и задержанным

Власти Канзаса подписали законопроект, согласно которому полиции будет запрещено заниматься сексом с людьми, которых они останавливают за нарушения правил дорожного движения.

Губернатор Джефф Колер подписал новый законопроект, запрещающий сексуальные отношения "во время остановки движения, допроса в тюрьме, интервью в связи с расследованием или вр время задержания".

Отметим, что до этого Канзас был одним из тридцати трех штатов США, где секс по согласию между полицией и лицом, которого они задержали, не был преступлением.

Аналогичный законопроект был принят в Нью-Йорке в прошлом месяце, где девушка-подросток утверждала, что была изнасилована двумя полицейскими в задней части их фургона, но никаких обвинений не было предъявлено, потому что офицеры утверждали, что секс был консенсуальным и, следовательно, законным.

Канзасские законодатели говорят, что новый закон давно назрел. По словам сенаторов, "большинство офицеров-отличные парни и женщины, которые много работают, но всегда есть кто-то, кого это не касается."