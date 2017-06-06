ВМС Украины готовы к войне с Россией и ждут, когда на них нападут

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией.

Украина готовится к войне с Россией?

Об этом заявил Алексей Неижпапа, командующий боевым флотом страны в интервью газете "Думская".

По словам контр-адмирала, Украина ждет, что Россия попытается вторгнуться в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

"Наши подразделения готовятся к этому. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю", — сказал Неижпала.

По словам командующего украинским флотом, у военных "есть понимание того, полномасштабная военная конфронтация двух стран приведет к большим потерям.

"Возможно, будет много потерь — и наших бойцов, и даже гражданского населения", — говорит контр-адмирал.

Впрочем, тема вероятной "полномасштабной" войны с Россией в Украине не нова. В различных вариациях ее поднимают с завидно регулярностью.

Вот,например, что ранее писала об этом "Правда.Ру"

Украинские военные заявили о подготовке войны с Россией

Волонтер АТО Роман Доник, в прошлом — идеолог организации "русскоязычных украинских националистов" рассказал, что ВСУ готовит большое наступление. Минские соглашения нужны были Украине только для того, чтобы получить передышку и накопить силы для ведения войны, говорит волонтер в интервью журналу "Апостроф".

"Сейчас, по большому счету, ничего не изменилось. Да, мы можем противостоять. Да, возможно, Россия и не пойдет на открытое вторжение. Но вот как каждый солдат видит лишь свой кусочек окопа, в котором сидит, точно так же и мы видим общую ситуацию. Вот вроде все хорошо: и санкции работают, и армия у нас — не в пример той, что в начале 2014-го была. Только новых бригад с того момента больше десяти появилось. Техники очень много. Армия стала контрактной. Так что, с одной стороны, — вроде нормально все. А с другой, если глобально взять — то сейчас вот идет катастрофическое обезвоживание Крыма. Воды на полуострове не хватает. И самый простой вариант для Кремля — пробить сухопутный коридор, то есть зайти в Украину. А именно — открыть шлюзы, ударить по Днепру. Для Путина это самый дешевый вариант, на самом-то деле", — рассуждает собеседник издания.

Доник уверяет, что начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко держит в уме войну с Россией.

"Тот же Муженко ведь всерьез никогда не рассматривал эти донецкие и луганские "республики". Он готовится к большой войне. И все, что сегодня делается, направлено на это. Мы вообще нация такая — нетерпеливая. Но то, что у нас получается, получается действительно очень быстро. И, по-моему, таких аналогов нет нигде в мире. В том же Израиле, который воевал, все же было, включая карточки на продукты. У нас — абсолютно другая ситуация. У нас есть подвижки. Вот только времени, к сожалению, не хватает. У нас в этом году бюджет вооруженных сил, по-моему, на 50% перекрывается.

Сейчас будут напирать на средства ПВО, — обращает внимание Доник. — И это же делается не для того, чтобы кого-то там попугать или чтобы они у нас просто были. Это тоже глобально подготовка к возможному российскому вторжению. Потому что у России есть авиация".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что лидер украинской партии Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в том, что не заканчивается конфликт на Донбассе. Ему это невыгодно: Порошенко зарабатывает на нем.