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Источник Правда.Ру

Трамп включил посла США в России в "черный список"

Мир

В Белом доме составили "черный список", куда вошли политики, нелояльные к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Мигранты: помощники или конкуренты?

Помимо большого количества представителей Демократической партии в списке фигурирует и недавний сторонник президента - Джон Салливан, занимающий должность американского посла в России.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о подписании Трампом иммиграционного указа.

Новый указ приостанавливает въезд в Соединенные Штаты на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана.

При этом запрет не коснется тех, у кого есть действующая виза, выданная до 27 января, или вид на жительство в США. Указ не подразумевает запрета на въезд мусульман. Запрет коснется тех стран, которые "на данный момент либо являются несостоявшимися государствами, либо государствами-спонсорами терроризма".

Документ вступает в силу 16 марта. Ирак теперь исключен из черного списка.

На 120 дней приостанавливается программа приема беженцев в США. Граждане шести стран смогут попасть в США, если при рассмотрении их дела смогут доказать, что их въезд соответствует интересам США. Уже выданные визы или разрешения беженцам поселиться в США не отменят.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Дональд Трамп на неопределенный срок запретил принимать в США беженцев из Сирии. "Замораживаю любой подобный въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения… позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", — говорится в указе Трампа.

Кроме того, Трамп распорядился немедленно ввести обязательные интервью на получение неиммиграционных виз и ускорить создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США. Также президент США ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Отметим, в прошлом году США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС. Администрация Барака Обамы планировала принять в 2017 году примерно 110 тысяч беженцев со всего мира. В 2016 финансовом году Вашингтон разместил на своей территории в общей сложности 85 тысяч беженцев, до этого три года подряд США принимали до 70 тысяч беженцев.

Максимальное число беженцев, которых Трамп разрешил принять в США, составит 50 тысяч в текущем финансовом году (завершится 30 сентября). По данным госдепартамента, с октября 2016 года США уже приняли почти 30 тысяч мигрантов. Таким образом, за остаток года в США попадут не более 20 тысяч беженцев.

Кроме того, Трамп отменил "туалетный" указ Обамы, сообщало наше издание. Гепрокурор США Джефф Сешнс заявил, что документы, одобренные Обамой, не содержат достаточного юридического анализа. Нормы о правилах использования школьных туалетов учениками-трансгендерами никак не вписываются в язык закона. Напомним, что учащиеся сами могли выбирать, какие уборные и раздевалки им использовать, — в зависимости от их гендерной идентичности.

В мае прошлого года данный указ восприняли на ура. Эти нововведения рассматривали как одно из важнейших достижений президентства Барка Обамы. Он заявлял, что цель документа — защита подростков от дискриминации со стороны сверстников. Конечно, были и протестующие, заявившие, что федеральное правительство превысило свои полномочия. Они увидели в указе даже угрозу.

Отмечается, что американский минюст остается приверженным защите ЛГБТ-студентов от дискриминации, издевательств и преследования.

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