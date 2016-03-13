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В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны

Мир

Протестующие в штате Виргиния снесли памятник генералу армии Уильямсу Картеру Уикхэму, который сражался на стороне конфедератов во время Гражданской войны в США.

Об этом сообщает телеканал CBS6.

Как отмечается в материале ТК, протестующие скинули 129-летнюю статую с постамента в ходе протестов. Постамент демонстранты разрисовали граффити.

Памятник Уикхэму был сооружен в 1891 году в столице Виргинии Ричмонде, который в период Гражданской войны 1861-1865 годов был столицей южных рабовладельческих штатов. Уикхэм был известным генералом Конфедерации и политиком.

По сообщениям СМИ, в 2017 году власти города уже получали просьбы демонтировать памятник, так как

"владелец плантации, генерал Конфедерации Уикхэм непростительно наращивал власть и богатство путем эксплуатации людей, попавших в рабство".

Ранее губернатор штата Ральф Нортэм заявил на пресс-конференции, что распорядился убрать известную статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США.

На этой неделе также была снесена статуя солдатам Конфедерации, погибшим в Гражданской войне.

Напомним, что с конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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Вообще, сносить памятники "неугодным историческим персонам" первыми начали "понюхавшие майданного пороха" украинцы. Там это уже почти норма.

Вот только один эпизод борьбы с монументами, о котором ранее рассказывала "Правда.Ру"

Во Львове осквернен памятник "Победителям над нацизмом"

На Украине продолжают борьбу с памятниками советского прошлого: во Львове неизвестные вырвали несколько плит с Монумента боевой славы.

"Неизвестные лица во Львове повредили Монумент славы", — процитировало сегодня агентство "УНН" пресс службу патрульной полиции Львова.

Как уточнили правоохранители, вандалы вырвали пять плит с памятника.

Монумент боевой славы Советских вооруженных сил был установлен во Львове в 1970 в память о победителях над нацизмом. Памятник находится на территории Центрального парка культуры и отдыха и является традиционным местом празднования 9 Мая.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в рамках объявленной украинскими властями "десоветизации" 31 января сразу три памятника советским революционерам — Феликсу Дзержинскому, Василию Чапаеву и Сергею Кирову снесли в Гадячском районе Полтавской области.

Всего за последние годы на Украине было снесено более 300 памятников Ленину и около 70 памятников другим деятелям советской эпохи. "Ленинопад", как назвали новое увлечение жителей Украины СМИ, начался со сноса памятника Ленину в т Харькове в сентябре 2014 года по поручению областной администрации. Здесь же, в Харькове, Украинские националисты в ночь на субботу уничтожили сразу три памятника советским деятелям — Серго Орджоникидзе, Николаю Рудневу и Якову Свердлову.

Не менее активно на Украине занимаются и переименованием городов и улиц, тем или иным образом напоминающих о недавней истории страны.

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