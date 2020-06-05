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Протесты в США привели к переименованию площади перед Белым домом

Мир » Северная Америка » США и Канада

Участок одной из улиц, что расположена перед Белым домом, переименовали. Это произошло после массовых протестов, что прокатились по США после убийства афроамериканца при аресте.

О нововведении рассказала мэр Вашингтона.

"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь "Жизни черных тоже в счет", — написала в своем микроблоге Мюриэл Боузер.

На памятном месте уже установили дорожный указатель с новым названием улицы.

Напомним, что протесты проходят в США с конца мая. Тогда при аресте был убит Джордж Флойд. Местные жители вышли на митинги во многих штатах США и в других странах мира.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Джефф Монсон обвинил в беспорядках президента США Дональда Трампа. Он отметил, что поддерживает протестующих, но считает, что нужно выбирать менее радикальные методы.

Поддержал протестующих и премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он заявил, что смерть Флойда нельзя прощать, но протест должен проходить в законной форме.

Также стало известно, что у Джорджа Флойда был коронавирус. Инфекцию диагностировали за несколько недель до его смерти.

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