Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, всерьёз, по его же собственным словам, обеспокоен внешним видом и состоянием городов на Украине.

Своими мыслями на этот счет политик поделился в эфире ТК "112 Украина".

"Состояние городов Украины никогда ранее меня так не удручало, как сегодня. И ситуация ухудшается с каждыми днем: дороги, фасады зданий, городская инфраструктура — все хуже, чем было при СССР. Только пробки стали лучше, масштабнее", — заявляет Саакашвили.

И добавляет при этом, что уж его-то "трудно заподозрить в ностальгии по СССР".

Больше всего Саакашвили возмущен тем, вместо сооружения транспортных развязок, центр Киева все гуще застраивается новыми высотками.

"Какой-то жадный чиновник продал это место… Таких людей просто надо выжигать, но украинцы на удивление терпеливы и покорны", — говорит бывший грузинский президент, сбежавший из собственной страны.

Вот что рассказывала ранее "Правда.Ру" о том, как закончилось "правление Саакашвили" в Грузии:

Грузия разыскивает бывшего президента Михаила Саакашвили

Власти Грузия объявили во внутригосударственный розыск бывшего президента страны Михаила Саакашвили, в отношении которого расследуют несколько уголовных дел.