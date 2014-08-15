Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, всерьёз, по его же собственным словам, обеспокоен внешним видом и состоянием городов на Украине.
Своими мыслями на этот счет политик поделился в эфире ТК "112 Украина".
"Состояние городов Украины никогда ранее меня так не удручало, как сегодня. И ситуация ухудшается с каждыми днем: дороги, фасады зданий, городская инфраструктура — все хуже, чем было при СССР. Только пробки стали лучше, масштабнее", — заявляет Саакашвили.
И добавляет при этом, что уж его-то "трудно заподозрить в ностальгии по СССР".
Больше всего Саакашвили возмущен тем, вместо сооружения транспортных развязок, центр Киева все гуще застраивается новыми высотками.
"Какой-то жадный чиновник продал это место… Таких людей просто надо выжигать, но украинцы на удивление терпеливы и покорны", — говорит бывший грузинский президент, сбежавший из собственной страны.
Вот что рассказывала ранее "Правда.Ру" о том, как закончилось "правление Саакашвили" в Грузии:
Власти Грузия объявили во внутригосударственный розыск бывшего президента страны Михаила Саакашвили, в отношении которого расследуют несколько уголовных дел.
Согласно сообщениям Генпрокуратуры республики, Саакашвили будет задержан сразу после пересечения границы Грузии. Соответствующее постановление уже передано в МВД республики.
Напомним, бывший президент Грузии проходит обвиняемым по трем уголовным делам. Ему, в частности, вменяется растрата государственных средств и превышение служебных полномочий. Тбилисский городской суд 2 августа заочно арестовал Саакашвили.
По данным Лента. ру, бывший грузинский лидер не раз называл предъявленные ему обвинения "политическими". При этом он утверждал, что не намерен просить политического убежища какой-либо страны, уточняя, что "необоснованные обвинения не помешают ему в передвижениях по миру".
Отметим, Саакашвили уехал из Грузии в ноябре 2013 года и с тех пор ни разу не приезжал на родину. Большую часть времени он живет в США.
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