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Источник Правда.Ру

За сокрытие данных о заражении коронавирусом в Китае будут казнить

Мир

Китайские власти приняли ряд ограничений, нарушение которых будет караться смертной казнью. Например, теперь в стране нельзя утаивать информацию о количестве заболевших новым типом коронавируса. Врачи также не имеют права искажать информацию о состоянии здоровья больного.

Более того, к смертной казни или тюремному заключению может быть приговорен любой житель страны, который утаил или скрыл историю своих путешествий. Такого человека признают угрозой общественной безопасности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о массовом заражении неизвестной болезнью детей из России на турецком курорте.

Стали известны новые подробности массового заболевания российских детей на турецком курорте Белек. Вспышка инфекции произошла в пятизвездочном отеле Sirene Belek Golf & Wellness. В результате расследования выяснилось, что первые случаи обращения к врачам были зафиксированы еще месяц назад, однако туроператоры не спешили делиться этой информацией с клиентами.

Об эпидемии встало известно от туристки из Москвы, чья  годовалая дочь заболела на второй день отдыха. У девочки появилась гнойничковая сыпь и поднялась температура. Как выяснилось, заболели десятки детей, причем первые случаи были отмечены еще в начале июня.

А 25 июня на сайте отеля появилось сообщение, что у "небольшого количества детей русскоговорящих гостей было обнаружено некое заболевание вирусного характера, передающееся от ребенка к ребенку". Однако туроператоры продолжали отправлять россиян на отдых в эту гостиницу, не сообщая о вспышке болезни, отмечает "КоммерсантЪ".

Как заявили, в частности, в компании Tez Tour, в отеле сейчас находится до 1,5 тыс. человек, из них 450 - дети. А заболели "всего" около 30 детей.

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"Говорить об эпидемии можно, когда с одинаковыми симптомами к врачу обратилось 15 процентов постояльцев отеля, а за две недели симптомы сыпи на теле были зафиксированы лишь у 30 детей. Еще у 10 были другие симптомы", - рассказала PR-директор Tez Tour Марина Макаркова.

Она подчеркнула, что в гостинице взяты пробы воды, на кухне, и никаких отклонений от нормы не обнаружено. Также представитель туроператора заявила, что они не могли информировать туристов о вирусе без официальных заключений специалистов, отмечают "Вести.Ру".

"Санитарные структуры действуют в соответствии с определенными нормативами, а мы как операторы должны уведомлять туристов только при наличии официальных заключений либо российских специалистов, либо специалистов из страны пребывания. К нам такая информация не поступала", - отметила Макаркова.

По неподтвержденной информации, дети "подхватили" герпетическую ангину. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Коксаки, поражающим кожные покровы и внутренние органы, сообщает "Российская газета". По мнению сотрудников отеля, вирус завез в заведение кто-то из русскоязычных гостей.

Ситуацией заинтересовались уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов и руководитель Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко, который считает массовое заболевание детей в Турции ротавирусной инфекцией.

"Но пока это только мое предположение, нет лабораторных данных", - отметил главный государственный санитарный врач РФ.

Чуть позже пресс-служба Ростуризма со ссылкой на генерального консула РФ в Анталье сообщила, что дети страдают от энтеровирусного везикулярного стоматита, передает "Голос России".

"Мы получили полную информацию по ситуации в отеле от генерального консула РФ в Анталье Александра Толстопятенко. По заверениям турецких врачей, инфекция, наблюдаемая у детей, - это энтеровирусный везикулярный стоматит. Эта инфекция наиболее распространена в летнее время, передается воздушно-капельным путем, инфекционный период не превышает 5-7 дней. Возраст болеющих - от девяти месяцев до шести лет", - рассказала глава пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова.

По ее словам, в настоящее время в отеле находятся 380 детей, из них на контроле врачей с признаками инфекции - 18, в том числе двое россиян. С 4 июля в гостинице работает комиссия департамента здравоохранения Антальи. Проводятся санитарно-профилактические мероприятия.

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