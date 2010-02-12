Китайские власти направили в Хубэй 25 тысяч медиков

Более 25 тысяч медицинских сотрудников прибыли в провинцию Хубэй, чтобы помочь своим коллегам в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил заместитель главы госкомитета по здравоохранению, член постоянного комитета парткома провинции Хубэй Ван Хэшэн.

"К настоящему моменту уже 217 медицинских бригад, в составе которых 25 633 медицинских работника, направлены в провинцию Хубэй для оказания медицинской помощи. Эта цифра не включает военных врачей, направленных армией", - пояснил Хэшэн.

Наибольшее количество медиков было направлено в эпицентр эпидемии - город Ухань. По данным китайских властей, сейчас в городе находится около 20 тысяч врачей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об эпидемии истерического смеха в Судане.

Среди жителей ряда деревень Судана началась эпидемия истерического хохота, вызванная употреблением хлебобулочных изделий из экспериментальной пшеницы. Вслед за приступом беспричинного смеха заболевшие падают в обморок.

По данным местных СМИ, вначале необычное заболевание было зафиксировано в районе Эль-Хувви, а затем оно перекинулось на соседний округ Умм-Марахик и продолжает стремительно распространяться. Всего же в больницы поступили около 80 "хохочущих" жителей провинции Кардафан.

Минздрав начал расследование и выяснил, что причиной эпидемии смеха могла стать техническая пшеница, которая выращивалась в качестве эксперимента на полях в Дарфуре и неизвестным путем попала на рынки соседней провинции Кордофан.

"Люди употребляли эту непригодную для приготовления пищи пшеницу, и она, по всей видимости, вызывала у них галлюцинации, приступы истерики, беспричинного хохота, лихорадочное состояние и обморок", - говорится в заявлении суданского Минздрава.

В свою очередь, общественность призвала медицинские власти срочно найти лекарство, чтобы "суданцы, известные в арабском мире как народ сдержанный и суровый, не превратились бы во всеобщее посмешище из-за беспричинного смеха". Также жители требуют объяснить, зачем в провинции Дарфур выращивалась галлюциногенная пшеница.