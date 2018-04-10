Секретные разработки США оказались в распоряжении России

Российские специалисты активно исследуют американские военные ракеты.

Видео телеканала "Звезда" рассказывает о том, какие прототипы и макеты зарубежного оружия имеются в распоряжении Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны России.

В настоящее время исследуются перспективные вооружения - собранный в России макет гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Специалисты также изучают крылатую ракету класса "воздух - поверхность" AGM-129, эксплуатировавшуюся в прошлом десятилетии.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что Россия после развала СССР полагалась лишь на свой ядерный потенциал сдерживания, но сегодня у страны есть и другие средства нанести ответный удар по потенциальному агрессору.

В своем материале The National Interest аналитик Майкл Кофман пишет, что в настоящее время Россия не представляет собой той угрозы, которой в своё время был Советский Союз. Тем не менее, ядерные вооружения уже перестали быть для Москвы единственным средством сдерживания.

Во многом сила России зависит от того, как она перейдет на современный тип вооружений. Ведь многие современные вооружения, такие как крылатые ракеты «Калибр-НК» и баллистические ракеты "Искандер-М", были созданы на основе проектов, разработанных в конце 1980-х годов на излёте СССР.

Кофман подчеркнул, что в ближайшее время у России появятся зенитно-ракетный комплекс С-500, гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" и бомбардировщик ПАК ДА. Еще несколько лет может уйти на создание новых двигателей, ведь со времён СССР страна не разработала ни одного нового двигателя для истребителей.

Ранее сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета "Воевода" (по классификации НАТО Satana) была разработана более 25 лет назад. Самая последняя модификация ракетного комплекса 15А18М была принята на вооружение в 1988 году.

Разработчик - КБ "Южное", длина 33,65 м, диаметр 3 м, при стартовом весе 208 300 килограмм, максимальная дальность полета 16 000 километров.

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