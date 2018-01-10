Зачем глава "Яндекса" купил гражданство Мальты?

В Сети появился список людей, вступивших в гражданство Мальты. Среди новых граждан страны Евросоюза оказался основатель "Яндекса" Аркадий Волож и члены его семьи.

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Мальтийское гражданство также получили владелец платформы по аренде и продаже яхт Дмитрий Семенихин и бывший управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей.

Как пишет MaltaToday, из примерно двух тысяч имен, отмечает издание, около половины типичны для России и стран Восточной Европы. Среди них - основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис.

Все они входят в список ста богатейших бизнесменов России в 2017 году по версии Forbes. Состояние Воложа оценивается в 1,1 миллиарда долларов, Минца - в 1,3 миллиарда, а Несиса - в 2,4.

Напомним, получить гражданство Мальты возможно по Программе индивидуального инвестирования "Гражданство за инвестиции", принятой в Республике в 2013 году. По ее условиям для того, чтобы стать гражданином островного государства, необходимо внести взнос в размере €650 тыс., инвестировать не менее €350 тыс. в недвижимость Мальты и не менее €150 тыс. - в утвержденные правительством облигации

Новое гражданство основателя поисковика представитель "Яндекса" представитель компании объяснил тем, что "Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде,он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России".

Напомним, что компания "Яндекс", недавно успешно разместившая часть своих акций на бирже NASDAQ в Нью-Йорке, не так давно раскрыла условия, на которых государственный Сбербанк владеет ее "золотой акцией".

По условиям соглашения, бумага, проданная в 2009 году за символический 1 евро, дает государству довольно широкие полномочия в области контроля за акционерным капиталом и активами компании.

Стоит добавить, что гражданство Мальты дает возможность безвизового въезда, по меньшей мере, в 166 государств.