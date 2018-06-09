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G7 начался с обсуждения возврата России и войны пошлин США

Мир

 

G7 начался с обсуждения возврата России и войны пошлин США. 387936.jpeg
Фото: flickr.com/G7Charlevoix

В канадской провинции Квебек стартовал саммит Большой семерки. Главными темами дня стало гипотетическое принятие в G8 Российскую федерацию, новые тарифы Соединенных Штатов Америки на алюминий и сталь и назначенная на ближайшее время встреча глав США и КНДР.

Напомним, что Россию исключили из международного клуба в 2014. Глава США Дональд Трамп же заявил, что хотел бы видеть Российскую федерацию в нем и то отстранение было ошибкой. Это самое заявление Трампа и задало настроение дискуссии представителей Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции и Японии.

Дональд Трамп заявил, что понятия не имеет, почему в этом списке отсутствует Россия. По его мнению, Российская федерация — активно развивающаяся страна с большим авторитетом в мире, и ее присутствие на подобных саммитах просто необходимо. Трамп подчеркнул, что окончательное решение по вступлению в международный клуб будет принимать России, но сам он считает, что такое решение было бы верным.

С Трампом согласился лишь премьер-министр Италии. Джузеппе Конте заявил, что возврат России — в интересах каждого из участников саммита.

Второй важной темой переговоров стали повышенные пошлины Соединённых Штатов Америки против стран Евросоюза и Канады. Подобное решение правительство США грозит вызвать серьезную масштабную торговую войну, заявили участники саммита.

Странам удалось достигнуть взаимопонимания в данном вопросе — глава канадского Министерства иностранных дел даже назвал диалог "конструктивным и полезным".

На саммите также обсуждали и предстоящую встречу глав США и КНДР в Сингапуре. Все присутствующие участники саммита выразили поддержку Дональду Трампу. Напомним, лидеры Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи обсудят вопрос возможной денуклеаризации полуострова.

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Темы США КНДР Трамп Россия саммит Канада Ким Чен Ын
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