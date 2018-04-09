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Источник Правда.Ру

Попались: Настю Рыбку и Лесли "сгноят" в тюрьме Таиланда

Мир

Власти Таиланда могут обвинить в производстве и распространении непристойного видео в интернете  Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). 

Попались: Настю Рыбку и Лесли "сгноят" в тюрьме Таиланда. 385578.jpeg
Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

По словам адвоката подозреваемых Саттхапхона Сийохи, "мне удалось выяснить только, что в делах по новым обвинениям фигурируют видео- и фотоматериалы, на основе которых и поданы новые заявления, и что эти материалы были размещены в сети Интернет".

Он подчеркнул, что это подпадает под закон о компьютерных преступлениях Таиланда, под статью о производстве и распространении порнографических материалов или оскорбительных материалов непристойного содержания.

Такие преступления караются тюремным заключением сроком до пяти лет в случае порнографии и трех лет в случае оскорбительных непристойных материалов, публично оскорбляющих лиц, изображенных на видео или фото, и/или штрафом в размере до 60 тыс. бат (около $2 тыс.).

Как ранее писал Politonline.ru, ранее сообщалось о расследовании, которое российский оппозиционер Навальный опубликовал 8 февраля. В нем рассказывалось, что Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Весь материал базируется на публикациях в Instagram Насти Рыбки, которая была на яхте, и на сведениях из книги "Дневник по соблазнению миллиардера".

В фильме Навальный также показывает фото недвижимости Приходько и его жены, подчеркивая при этом, что их официальных доходов явно недостаточно, чтобы располагать такими активами, как огромный дом и две большие квартиры в центре Москвы.

Фигуранты материала отреагировали ожидаемо негативно. Сергей Приходько высказался в том духе, что считает Навального "политическим неудачником", а его расследование - попыткой провокации.

Со своей стороны, Дерипаска подал на Настю Рыбку в суд за публикацию материалов  о его частной жизни без разрешения

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