СМИ: Трампа отдадут на растерзание Мюллеру

Юристы американского лидера Дональда Трампа хотят согласиться на участие в допросе спецпрокурора Роберта Мюллера. Разговор будет посвящен возможному препятствованию правосудия, отметил в диалоге с Politico адвокат главы страны Руди Джулиани.
Он пояснил, что это произойдет, если Мюллер докажет существование вопросов о препятствии правосудию, на которые у него отсутствуют ответы, а также, что эти ответы нужны ему. Джулиане пояснил, письмо с приглашением отправится к спецпрокурору до четверга. Даты события пока нет.
Собеседник Politico пояснил, если решение о встрече примут быстро, то в течение трех недель все может быть организовано.
Стоит пояснить, в конце прошлого месяца адвокат говорил, что он и его коллеги ожидают ответа Мюллера о дачи показаний американским президентом. Джулиани пояснял, в предложении прописаны темы, которые доступны для обсуждения, а которые нет. "В основном это связано с темой сговора с Россией", — отмечал спикер.
Напомним, что Мюллер пытается доказать: Москва вмешалась в американские выборы и сделала так, чтобы президентское кресло досталось Трампу. Россия опровергла это утверждение, все спикеры, которые комментировали ситуацию, назвали обвинения голословными.
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