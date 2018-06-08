В продолжение темы: какие у нас импортные пошлины на американские товары?

Как ранее сообщала "Правда.РУ", на днях власти Евросоюза обнародовали список товаров, облагаемых потребительским налогом в 25%.

Очевидно, что налогом будут обложены товары, произведенные в Америке. Президент Франции Эммануэль Макрон, в преддверии саммита G7, отреагировал на информацию весьма жестко, заявив, что его страна не оставит это без ответных действий, если США не одумаются.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу попытался в среду спустить все на тормозах, назвав данное недопонимание "семейной ссорой" и пообещав, что Дональд Трамп предпримет попытки снять напряжение в этом вопросе во время встречи с коллегами из ЕС.

Между тем "Правда.Ру" решила поинтересоваться, как дело с пошлинами на товары из США обстоит у нас, и обратилась к эксперту — президенту Союза предпринимателей и арендаторов России Андрею Буничу.

— Андрей, расскажите, пожалуйста, какие импортные пошлины существуют у нас в России на американские товары, и существуют ли вообще?

— У нас их пока нет, но могут быть введены в рамках закона о контрсанкциях. Там предусмотрено решать эти вопросы в правительстве. Если сочтут необходимым, то могут ввести, так же как в Европе. Просто в Европе это сделали в связи с тем, что против них до того пошлины ввели американцы, то есть, это была их инициатива, а у нас есть санкции, так что, может быть, то же самое, конечно. Но не на сегодняшний день, потому что Россия декларировала свою позицию, что она, как и Китай, выступает за выполнение норм международной торговли, по принципу, что раз эти нормы существуют, то их надо соблюдать.

При этом оказалось, что те, кто в свое время инициировали создание этих норм, (США и Европа инициировали создание ВТО, считая это своим инструментов влияния), теперь вдруг решили, что им это не выгодно, прежде всего, США. И поэтому посчитали, что могут действовать в одностороннем порядке, налагать на других любые пошлины, что конечно, полностью не соответствует уставу ВТО. Организация для того и создавалась, чтобы никто не вводил ничего в одностороннем порядке, но сейчас это, конечно же, полностью игнорируется. Получается, что американцы и европейцы сначала создали правила, получили в соответствии с ними какую-то выгоду, а когда эта выгода иссякла и эти правила стали им не выгодны, они стали по ним проигрывать, прежде всего, Китаю и другим развивающимся странам. Теперь они решили в одностороннем порядке эти правила пересмотреть и навязать окружающим какие-то новые правила.

Причем, американцы при этом даже не стесняются трогать ближайших союзников, таких как Европа, Канада, Мексика, не говоря уже о Китае, Японии, и так далее. Получается, что мировая торговля сейчас практически не регулируется, и Россия вполне может тоже начать вводить односторонние санкции, поскольку это будет вписываться в общемировой тренд. Другое дело, что устанавливать их, вводить пошлины, нужно только там, где это целесообразно, где мы будем от этого иметь пользу, выгоду. Американцы делают также и, в принципе, можно переходить к таким же действиям. Но не нужно себя наказывать, вводить там, где нам не нужно, где у нас могут быть трудности, а где мы вполне можем обойтись, там, я считаю, это допустимо.

Довольно глупо придерживаться норм ВТО в условиях, когда никто их не придерживается, быть святее Папы Римского. До поры до времени можно такую позицию отстаивать, но судя по раздраю даже между США и ближайшими союзниками, эта тенденция надолго, и поэтому всем странам придется адаптироваться уже к новому сценарию и к новым вариантам.

— Россия все-таки намерена ввести эти пошлины, и даже указан размер, 537 миллионов долларов. Это размер пошлины, а стоимость продукции — три миллиарда долларов. Документ уже был подан в ВТО, просто по нему еще нет решения…

— Ну, это Россия только хочет. Она указала, но пока еще не ввела их, пока это существует на уровне идеи. Я считаю, что это вполне может делаться, главное, смотреть по позициям, чтобы не нанести вред.

— Это было ответом на введенные США в конце марта сборы на импорт алюминия и стали. Нами подача этого документа была представлена как защитная мера.

— Подача документа — не означает уже свершившегося факта взимания пошлины, подача документа — это попытка разрешить ситуацию через ВТО, через какие-то процедуры. Скорее всего, в итоге будут введены какие-то пошлины, по крайней мере, у правительства есть сейчас такая возможность, поэтому надо просто выбрать правильно, Кстати, это небольшая сумма, тем более можно ограничить не только американские товары, но в том числе, и европейские. В некоторых отраслях, где нам это выгодно, где импортозамещение может быть осуществлено легко, это сейчас вполне логично, в контексте общей ситуации.

— Тогда конкурентоспособность этих товаров, импортированных к нам из Америки, снизится, и это будет не выгодно американской стороне…

— Дело в том, что у нас с Америкой не очень большой оборот, у нас вообще с ней связи мало относительно американских товаров. Если она и есть, то только в некоторых категориях, на которые нам не выгодно вводить пошлины. Это касается высокотехнологичного оборудования и фармацевтической промышленности, где нет аналогов. Поэтому надо анализировать внимательно, может быть, смотреть, где что-то поставляется из других стран, Надо даже не смотреть, на что они ввели и на что не ввели, а анализировать собственную экономику, понимать, в каких отраслях нам было бы полезно ввести пошлины, а дальше придумать, под каким соусом их ввести, найти повод. Так делают и американцы — сначала смотрят, где им выгодно, а потом уже придумывают — алюминий, сталь. Сначала они просчитывают, что им нужно, а потом находят повод.

У нас же задача гораздо проще, не мы начали эту историю — начали американцы, европейцы продолжили. Значит, мы можем просто анализировать, где нам нужны заградительные пошлины, где есть определенный демпинг со стороны других стран. Опять же, повод нам уже создали, нам самим придумывать его не нужно, как пришлось американцам. Нужно отталкиваться не от конкретной страны, или конкретных позиций, а именно от того, что мы хотели бы оградить, где мы имеем потенциал роста, в каких отраслях. Затем сделать анализ этого, и на основании невыполнения норм ВТО в целом, относительно всех стран, (США — относительно Европы, США — относительно Китая) мы можем осуществить, соответственно, то же самое. Те, кто не будут так поступать, окажутся в заведомо проигрышной ситуации. Как-то реагировать надо!

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