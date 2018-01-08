Турция продлила режим чрезвычайного положения

8 января вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкие власти намерены продлить действие режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

kremlin.ru

По сообщениям СМИ, Боздаг заявил, что "с большой долей вероятности совет нацбезопаcности и кабинет министров примут решение о продление режима ЧП еще на три месяца, после чего данное постановление будет внесено на утверждение в парламент".

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он пять раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.

Как писала "Правда.Ру", в ночь с 15 на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. Генштаб турецкой армии объявил о захвате власти в стране. На улицах Анкары и Стамбула появились танки, раздавались выстрелы. Было перекрыто движение по обоим мостам через пролив Босфор из азиатской в европейскую часть крупнейшего города страны - Стамбула.

Контроль над основными административными зданиями государства был быстро восстановлен, что было связано с существенными разрушениями и жертвами. Отдельные путчисты еще оказывали сопротивление, но организационно путч развалился.

Во время попытки переворота были убиты в общей сложности 265 человек. В списке жертв среди правительственных сил и гражданских лиц - 161 человек.

По словам министра юстиции Бекира Боздага, по подозрению в причастности к попытке переворота сразу были арестованы около шести тысяч человек. Одновременно началась чистка среди работников судов и прокуратур, были выданы ордеры на арест 2 тыс. 754 судей и прокуроров, которые поддержали мятежников.