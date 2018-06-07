Прибалтийские страны не хотят зависеть от российского электричества

В последние годы отношения России со странами Прибалтики накалились. Больше всего Латвия, Литва и Эстония боятся, что РФ лишит их электричества.

Прибалтийские страны входят в Евросоюз вот уже ни много ни мало 14 лет. Однако чуть ли не каждый год они напоминают европейской общественности о насущной и актуальной для них проблеме. Дело в том, что Латвия, Литва и Эстония до сих пор пользуются отдельными от ЕС системами энергоснабжения, возведенным еще в советские времена.

Прибалтийские страны вот уже много лет спят и видят, как бы им выйти из общей с Россией и Белоруссией системой энергоснабжения и войти в энергетическую систему континентальной Европы. Причина такого рвения — собственная безопасность. Латвия, Литва и Эстония опасаются, что к 2025 году, когда Калининград станет энергетически независимым, Российская федерация примет решение прекратить подачу электричества в эти страны. Или, по крайней мере, сможет манипулировать ими, угрожая отключением от сети.

Однако не все поддерживают инициативу правительств прибалтийских государств выйти из общей с Россией энергетической системы. Энергетический совет Академии наук Эстонии, например, считает, что это решение вызвано политическими мотивами. Тем более, Эстония находится гораздо дальше от остальных стран Евросоюза, что только осложнит ее переход к новой системе энергоснабжения.

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