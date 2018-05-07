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Источник Правда.Ру

США заменят лазерные пушки на кораблях ВМС

Мир

Руководство американского министерства обороны заключило контракт на установку интегрированной лазерной пушки на эсминцы ВМС США. 

США заменят лазерные пушки на кораблях ВМС. 386694.jpeg

Речь идет о лазере высокой энергии с оптической системой наблюдения (HELIOS). Сообщается, что министерство обороны наградило Lockheed Martin контрактом на 150 миллионов долларов США с опционами на дополнительные 942,8 миллиона долларов для производства нескольких единиц HELIOS с датой завершения 2020 года.

Также на вооружение поступит система Phalanx MK-15, которая представляет собой 20-мм пушку с радиолокационным наведением, обеспечивающую " защиту от противокорабельных ракет, самолетов и угроз прибрежной войны".

"Phalanx автоматически обнаруживает, оценивает, отслеживает, задействует и выполняет оценку убийств против ASM и высокоскоростных авиационных угроз", отмечают специалисты Lockheed . 

Таким образом, поскольку опасения третьей мировой войны переместились с Корейского полуострова на Ближний Восток, становится все более очевидным, что Пентагон будет заказывать все больше нового оружия против своего следующего противника. 

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Темы сша оптика оружие
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