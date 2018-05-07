США заменят лазерные пушки на кораблях ВМС

Руководство американского министерства обороны заключило контракт на установку интегрированной лазерной пушки на эсминцы ВМС США.

Речь идет о лазере высокой энергии с оптической системой наблюдения (HELIOS). Сообщается, что министерство обороны наградило Lockheed Martin контрактом на 150 миллионов долларов США с опционами на дополнительные 942,8 миллиона долларов для производства нескольких единиц HELIOS с датой завершения 2020 года.

Также на вооружение поступит система Phalanx MK-15, которая представляет собой 20-мм пушку с радиолокационным наведением, обеспечивающую " защиту от противокорабельных ракет, самолетов и угроз прибрежной войны".

"Phalanx автоматически обнаруживает, оценивает, отслеживает, задействует и выполняет оценку убийств против ASM и высокоскоростных авиационных угроз", отмечают специалисты Lockheed .

Таким образом, поскольку опасения третьей мировой войны переместились с Корейского полуострова на Ближний Восток, становится все более очевидным, что Пентагон будет заказывать все больше нового оружия против своего следующего противника.