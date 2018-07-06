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Источник Правда.Ру

Киев признал массовый отдых украинцев в Крыму

Мир

Власти Украины намерены выделить $4 млн (105,98 млн гривен) на обустройство контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" на границе с Крымом.

Киев признал массовый отдых украинцев в Крыму. 389133.jpeg

Об этом  сообщила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

По данным ведомства, такое решение позволит улучшить условия пребывания граждан [на КПП] при пересечении административной границы, позволит предоставлять административные и транспортные услуги, создать комфортную сервисную зону, а также создать соответствующие санитарно-гигиенические условия".

Как пишет ТАСС, министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко предоставил сведения о том, что граждане Украины составляют около 10% от общего туристического потока в Крым, и этот показатель продолжает расти.

Таким образом, ежегодно полуостров посещает около 800 тыс. украинцев. Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% жителей.  

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза выступил с заявлением, что  Крым можно "вернуть" только силовым путем.

Береза в эфире телеканала "112 Украина" пояснил, что ВСУ являются "одной из сильнейших армий Европы" и готовы к наступлению на полуостров.

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